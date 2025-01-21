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Литва передала Україні тисячі безпілотників власного виробництва

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Литва передала Україні тисячі безпілотників власного виробництва
Литва передала Україні телескопічні п’ятитонні навантажувачі
фото: Міноборони Литви

Україна отримала тисячі безпілотників від литовських виробників

Україна отримала новий пакет допомоги від Литви, до якого увійшли 4,5 тис. дронів литовського виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

«Продовжуючи посилювати військові спроможності України, ми доставили тисячі безпілотників від литовських виробників, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі», – йдеться у повідомленні.

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне наголосила, що «не можна сповільнювати темпи допомоги Україні, адже від цього залежить і безпека Литви».

«Ми не можемо сповільнювати темпи підтримки України, оскільки забезпечення безпеки України означає забезпечення нашої власної безпеки. Ми маємо стільки ж часу, скільки й Україна. Ми також усунули бюрократичні бар'єри, тому військова допомога буде надходити в Україну швидше», – зауважила Довіле Шакалієне.

Нагадаємо, що 20 січня в Україні був Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс. Він обговорив з президентом України Володимир Зеленський співпрацю між державами.

Також раніше Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли самохідні гаубиці RCH 155, колісні БМП RCT-30 Boxer та сотні ударних безпілотників.

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Теги: безпілотник війна Україна військова допомога Литва

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