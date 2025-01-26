Литва посилює охорону кордонів через вибори в Білорусі

Для охорони литовсько-білоруського кордону будуть задіяні додаткові сили та засоби

У Білорусі сьогодні можуть виникнути провокації через президентські вибори

Прикордонники Литви посилили охорону кордонів через проведення президентських виборів у Білорусі. Про це пише LRT.

Представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс зазначив, що для охорони кордону будуть задіяні додаткові сили та засоби.

«На тлі білоруських виборів рівень пильності підвищується. Передбачено, що в разі інцидентів можуть бути задіяні й інші відомства – система національної оборони, Служба громадської безпеки, поліція, Спілка стрільців Литви», – сказав Мішутіс.

Нагадаємо, жителі Білорусі сьогодні обирають президента. Дільниці для голосування сьогодні відкрились о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

Дострокове голосування розпочалось ще 21 січня, проте тривало лише з 12:00 до 19:00. На дострокових виборах проголосували нібито 41,81% громадян, які включені до списків виборців.

У бюлетень внесено дані про п'ятьох кандидатів: самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку та голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет.

А посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур.