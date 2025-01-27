Литва замінує всі прикордонні з РФ мости та встановить бетонні загородження для «зупинки російських танків»

Литва готується до мінування мостів, які з'єднують країну з РФ

Європа демонструє ознаки підготовки до найгіршого сценарію конфлікту з РФ. Зокрема, Литва підвищить витрати на оборону до 5% ВВП, пише NBC News.

Литва, наприклад, готується до мінування мостів, які з'єднують країну з РФ. Тим часом у Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення «тіньового флоту» Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів. Крім того, в Європі планують створити масштабну систему протиракетної оборони, схожу на ізраїльський «Залізний купол».

Європейські посадовці неодноразово заявляли, що Путін готується до війни із Заходом. Для багатьох ця війна вже триває у формі «гібридної війни», яка включає втручання у вибори та спроби атакувати авіалайнери.

«Європейці ставляться до цього дуже серйозно», – підкреслив генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі. За його словами, країни Східної Європи, які безпосередньо межують із Росією, розуміють цю небезпеку, тоді як у Західній Європі або США часто недооцінюють загрозу, вважаючи, що вона не стане реальністю.

Представник ЄС у коментарі для NBC News заявив, що континент повинен бути готовий до найекстремальніших сценаріїв. «Європа повинна бути готова до найекстремальніших військових непередбачуваних ситуацій. Простіше кажучи, щоб запобігти війні, ми повинні витрачати більше. Якщо ми будемо чекати довше, це буде коштувати нам дорожче», – наголосив він.

Особливо вразливими до можливої агресії РФ є балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія. Як зазначає видання, ці країни, які раніше були окуповані Радянським Союзом, зараз активно створюють «Балтійську лінію оборони».

«Десятиліттями окуповані Радянським Союзом, ці нині вестернізовані країни лише зараз будують «Балтійську лінію оборони» – кордон довжиною в сотні миль, всіяний протитанковими ровами і дотами. Литва вже закупила склади «зубів дракона» – бетонних пірамід, призначених для зупинки танків – і планує замінувати свої мости до російського ексклава Калінінграда», – пише NBC News, посилаючись на заяву міністерства оборони Литви.

Нагадаємо, що Литва планує модернізувати системи електронного спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією. «Оцінивши заявки, подані державами-членами, Європейська комісія виділила Литві 15,4 млн євро підтримки Європейського Союзу для модернізації систем електронного спостереження за кордоном», – йдеться в коментарі МВС.