Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва замінує всі прикордонні з РФ мости та встановить бетонні загородження для «зупинки російських танків»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Литва замінує всі прикордонні з РФ мости та встановить бетонні загородження для «зупинки російських танків»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Литва готується до мінування мостів, які з'єднують країну з РФ

Європа демонструє ознаки підготовки до найгіршого сценарію конфлікту з РФ. Зокрема, Литва підвищить витрати на оборону до 5% ВВП, пише NBC News.

Литва, наприклад, готується до мінування мостів, які з'єднують країну з РФ. Тим часом у Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення «тіньового флоту» Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів. Крім того, в Європі планують створити масштабну систему протиракетної оборони, схожу на ізраїльський «Залізний купол».

Європейські посадовці неодноразово заявляли, що Путін готується до війни із Заходом. Для багатьох ця війна вже триває у формі «гібридної війни», яка включає втручання у вибори та спроби атакувати авіалайнери.

«Європейці ставляться до цього дуже серйозно», – підкреслив генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі. За його словами, країни Східної Європи, які безпосередньо межують із Росією, розуміють цю небезпеку, тоді як у Західній Європі або США часто недооцінюють загрозу, вважаючи, що вона не стане реальністю.

Представник ЄС у коментарі для NBC News заявив, що континент повинен бути готовий до найекстремальніших сценаріїв. «Європа повинна бути готова до найекстремальніших військових непередбачуваних ситуацій. Простіше кажучи, щоб запобігти війні, ми повинні витрачати більше. Якщо ми будемо чекати довше, це буде коштувати нам дорожче», – наголосив він.

Особливо вразливими до можливої агресії РФ є балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія. Як зазначає видання, ці країни, які раніше були окуповані Радянським Союзом, зараз активно створюють «Балтійську лінію оборони». 

«Десятиліттями окуповані Радянським Союзом, ці нині вестернізовані країни лише зараз будують «Балтійську лінію оборони» – кордон довжиною в сотні миль, всіяний протитанковими ровами і дотами. Литва вже закупила склади «зубів дракона» – бетонних пірамід, призначених для зупинки танків – і планує замінувати свої мости до російського ексклава Калінінграда», – пише NBC News, посилаючись на заяву міністерства оборони Литви.

Нагадаємо, що Литва планує модернізувати системи електронного спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією. «Оцінивши заявки, подані державами-членами, Європейська комісія виділила Литві 15,4 млн євро підтримки Європейського Союзу для модернізації систем електронного спостереження за кордоном», – йдеться в коментарі МВС.

Читайте також:

Теги: Литва Європа війна путін росія росіяни Латвія Естонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подоляк розповів про неформальні комунікації між українською та американською сторонами
Подоляк повідомив про неформальні контакти з командою Трампа
22 сiчня, 15:50
Решта зі сказаного Трампом про світ – це анонс поки що керованого хаосу
Чого чекати світу від нової політики Трампа?
22 сiчня, 10:30
Прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців
Команда Трампа дала новий прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні
19 сiчня, 21:55
«Можливо, адміністрація Трампа буде змушена визнати, що єдиний спосіб досягти мирної угоди – це залучити Україну до НАТО»
Мирні пропозиції Трампа: схоже, НАТО таки єдиний вихід
19 сiчня, 14:47
Ситуація на фронті 15 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2025 року
15 сiчня, 00:08
Лисак: То була одна з найважчих рятувальних операцій, яку надзвичайники завершили у рекордно короткі строки. То був справжній іспит на професійність для екстрених служб
Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому
14 сiчня, 10:37
Танкер JAZZ
Танкерний флот Росії йде на дно. Це вже не випадковість
13 сiчня, 10:16
За словами нардепа, система бронювання втрачає довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників.
ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників: нардеп вказав на проблему
6 сiчня, 16:09
Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження
Понад 1300 дронів і 500 повітряних тривог. КМВА підбила підсумки за 2024 рік
30 грудня, 2024, 17:57

Політика

Відповідь на амбіції Трампа? Очільник Військового комітету ЄС пропонує розмістити війська у Гренландії
Відповідь на амбіції Трампа? Очільник Військового комітету ЄС пропонує розмістити війська у Гренландії
Литва замінує всі прикордонні з РФ мости та встановить бетонні загородження для «зупинки російських танків»
Литва замінує всі прикордонні з РФ мости та встановить бетонні загородження для «зупинки російських танків»
США оголосили продовження угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном
США оголосили продовження угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
Експерт пояснив, чому досі немає обмежень на продаж скрапленого газу із РФ
Експерт пояснив, чому досі немає обмежень на продаж скрапленого газу із РФ
Польський міністр дорікнув Лукашенку за попередні результати виборів
Польський міністр дорікнув Лукашенку за попередні результати виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
22K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
21K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
15K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
6919
Російський літак скинув на Білгородську область «розумну бомбу»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua