Присяжні у справі Манафорта пішли на перерву на вихідні



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Пол Манафорт

Присяжні продовжать обговорювати вердикт Манафорту 20 серпня

Присяжні досі не змогли винести вердикт колишньому керівнику передвиборної кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту. Вони продовжать обговорення 20 серпня.

Після двох днів обговорення щодо вердикту у справі екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта присяжні федерального окружного суду Александрії в штаті Вірджинія у п'ятницю, 17 серпня, пішли на перерву на вихідні. Планується, що вони продовжать радитися щодо вердикту вранці у понеділок, 20 серпня, повідомив суддя, інформує агентство Reuters.

Напередодні суддя Т.С. Елліс повідомив, що отримував погрози у зв'язку з процесом над Манафортом. Тому з міркувань безпеки він відмовився назвати пресі імена присяжних. Раніше президент США Дональд Трамп назвав процес над Манафортом «дуже сумним», а самого політтехнолога та лобіста – «дуже хорошою людиною».

Нагадаємо, перше засідання членів журі присяжних у справі колишнього лобіста Віктора Януковича і глави передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, обвинуваченого у фінансових махінаціях і порушенні податкового законодавства, завершилося без винесення вердикту. Повідомляється, що обговорення тривали протягом семи годин, за підсумками яких присяжні представили судді Томасу Еллісу список питань.

Джерело: Deutsche Welle