Журналісти ідентифікували секретного псевдомера Херсона (фото, відео)

Псевдомер Херсона Олександр Кобець до березня проживав з дружиною Ганною в Києві

Гауляйтер Олександр Кобець останніми роками дуже часто літав до Росії та Білорусі

Журналісти Bihus.Info отримали фото псевдомера окупованого Херсона Олександра Кобця.

Призначений російськими загарбниками «мер» Херсона не показує обличчя публічно, його сторінок у соцмережах не знайти, і навіть на пропагандистських відео він не з’являється.

Олександр Кобець є підозрюваним у державній зраді

За даними джерел Bihus.Info, Кобець поспішно виїхав з Києва, де мешкав у будинку по вул. Оболонській, 7 березня 2022 р. на автомобілі Меrсеdеs-Веnz С з номерним знаком AA8332CO, зареєстрованим на його дружину Ганну Кобець.

Кобець із дружиною виїхали з Києва 7 березня 2022 року

За даними джерел Bihus.Info, того дня Кобець попрямував на захід України, а 15 березня 2022 р. виїхав з країни через ПП «Ужгород». Він зміг перетнути кордон як особа старше 60 років (йому 62).

А 26 квітня 2022 року законний мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що «військовий комендант» окупованої Херсонської області полковник Віктор Бєдрік «призначив» Кобця «мером» міста.

Через секретність Кобця з його біографічними даними виникла плутанина. Деякі редакції спершу переплутали його з кандидатом у депутати до Херсонської міськради від партії «Голос» Олександром Дмитровичем Кобцем, а потім назвали Кобеця водієм законного мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Стосунок Кобця до партії «Голос» уже спростований. Інформація про роботу Кобця на мера Херсона Колихаєва наразі не має підтвердження.

Кобець Олександр Юрійович народився у Херсоні, певний час жив там, а потім багато років мешкав у Києві (зареєстрований по вул. Оболонській) і, можливо, у Москві.

За даними джерел Bihus.Info, за попередні 5 років, з 27.04.2017 по 27.04.2022 Кобець 22 рази виїжджав з України за кордон. Більшість з цих виїздів він здійснював напряму до Росії та Білорусі. Зокрема Кобець літав у Мінськ у 2019 році. Та їздив потягом і машиною в Росію у 2018-му.

Джерела Bihus.Info підтверджують інформацію про те, що у радянський час Кобець працював у КДБ, а потім, на початку 2000-х – в українській СБУ, зокрема, в центральному апараті СБУ, звідки був звільнений до 2010 р.

Як встановила редакція Bihus.Info, у 2006 році Кобець був оформлений співробітником київської фірми «Украгрохімпромхолдинг», яка торгувала аміаком. Її в Україні заснував росіянин Олександр Бессонов.

У 2012 р. Кобець разом з дружиною Ганною заснував у Києві фірму «Кобець компані» і намагався займатись бізнесом.

Нагадаємо, 25 квітня в Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради.

У тимчасово захопленій міській раді Херсона окупанти провели нараду, на якій представили «голову» Херсонської ОДА Володимира Сальдо та «голову» Херсонської міської адміністрації Олександра Кобця.

Раніше про Кобця майже нічого відомо не було. Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що він старший за 60 років і до 1991 року проживав в Херсоні.

Призначеному російськими окупантами «меру» Херсона Олександру Кобцю прокуратура оголосила підозру у колабораційній діяльності.