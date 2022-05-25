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    Події в Україні

    Влада Харкова попередила містян про авіаудар

    Харківської ОВА повідомила про можливий авіаудар по місту&nbsp; - Влада Харкова попередила містян про авіаудар
    Харківської ОВА повідомила про можливий авіаудар по місту 
    фото з відкритих джерел

    О 19:05 у Харкові та області пролунав сигнал повітряної тривоги

    Обласне керівництво попередило мешканців Харкова про можливий авіаційний удар сьогодні ввечері. Відповідне повідомлення з’явилося в Telegram-каналі Харківської ОВА.

    О 19:05 у Харкові та області пролунав сигнал повітряної тривоги. Згодом з'явилося попередження про ймовірний удар по місту.

    «О 19:35 очікується авіаудар по Харкову – перебувайте в укриттях. Департамент цивільного захисту Харківської ОВА», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у Харкові під час обстрілу рашистами найбільших руйнувань зазнав спальний район Північна Салтівка. Після того, як ЗСУ відтіснили загарбників від міста, до житлового масиву почали повертатися його мешканці. Як повідомлялося, у вівторок, 24 травня, з 7:00 на всіх трьох лініях Харківського метрополітену почнуть курсувати електропоїзди, а станції відновлять прийом пасажирів.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Влада Харкова попередила містян про авіаудар