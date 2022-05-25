Влада Харкова попередила містян про авіаудар

Харківської ОВА повідомила про можливий авіаудар по місту

О 19:05 у Харкові та області пролунав сигнал повітряної тривоги

Обласне керівництво попередило мешканців Харкова про можливий авіаційний удар сьогодні ввечері. Відповідне повідомлення з’явилося в Telegram-каналі Харківської ОВА.

О 19:05 у Харкові та області пролунав сигнал повітряної тривоги. Згодом з'явилося попередження про ймовірний удар по місту.

«О 19:35 очікується авіаудар по Харкову – перебувайте в укриттях. Департамент цивільного захисту Харківської ОВА», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові під час обстрілу рашистами найбільших руйнувань зазнав спальний район Північна Салтівка. Після того, як ЗСУ відтіснили загарбників від міста, до житлового масиву почали повертатися його мешканці. Як повідомлялося, у вівторок, 24 травня, з 7:00 на всіх трьох лініях Харківського метрополітену почнуть курсувати електропоїзди, а станції відновлять прийом пасажирів.