На чому їздить головний рупор Кремля: хакери показали автопарк Соловйова

Соловйов має в автопарку дев'ять люксових іномарок, які записані на його родичів і підставних осіб

Автопарк російського пропагандиста складається з іномарок, а транспорт вітчизняного виробництва він не визнає

Хакери отримали доступ до особистих даних російського журналіста-пропагандиста Володимира Соловйова й показали, на чому він пересувається. Найцікавіше те, що росіяни, яких щодня рупор Кремля нашпиговує пропагандою, сидять у своїх селах без доріг і каналізацій й навіть не помічають його шалених статків.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, автопарк Соловйова складається з дев’яти машин, серед яких Porsche 911 кабріолет, Maybach в максимальній комплектації й старовинний Rolls-Royce за 11 мільйонів рублів.

Частину автівок пропагандиста записано підставних осіб та родичів, але усі штрафи та страхові поліси сплачує він. Також Соловйов має у власності кілька мікроавтобусів, на яких пересувається охорона.

З’ясувалося й те, що прокремлівський журналіст живе одразу у трьох квартирах, які, швидше за все, перероблені в одну величезну, площею майже 500 кв.м. Помешкання розташоване у Москві, за вул. Долгоруковська, буд. 6, кв. 19, 42, 43. Також він викупив у цьому будинку одразу п’ять паркомісць.

Раніше російські ЗМІ вже неодноразово писали, що Соловйов – великий шанувальник іномарок. Він не визнає російський автопром і невтішно відгукується про вітчизняну продукцію, тому що довелося йому посидіти за кермом і «Жигулів», і «Волги». Ось такий псевдопатріот, який щодня годує росіян пропагандою, а сам ненавидить усе російське.

Нагадаємо, днями Володимир Соловйов поскаржився, що його нібито хотіли вбити на замовлення СБУ. Таку інформацію він оприлюднив у власному Telegram-каналі. Водночас силове відомство відповіло на це, що жодних планів щодо вбивства його не мало, а, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які він транслює, Соловйов може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності».

Відомо також, що раніше в Італії невідомі підпалили віллу кремлівського пропагандиста Соловйова.