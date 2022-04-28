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    На чому їздить головний рупор Кремля: хакери показали автопарк Соловйова

    Соловйов має в автопарку дев'ять люксових іномарок, які записані на його родичів і підставних осіб - На чому їздить головний рупор Кремля: хакери показали автопарк Соловйова
    Соловйов має в автопарку дев'ять люксових іномарок, які записані на його родичів і підставних осіб
    фото з відкритих джерел

    Автопарк російського пропагандиста складається з іномарок, а транспорт вітчизняного виробництва він не визнає

    Хакери отримали доступ до особистих даних російського журналіста-пропагандиста Володимира Соловйова й показали, на чому він пересувається. Найцікавіше те, що росіяни, яких щодня рупор Кремля нашпиговує пропагандою, сидять у своїх селах без доріг і каналізацій й навіть не помічають його шалених статків.

    Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, автопарк Соловйова складається з дев’яти машин, серед яких Porsche 911 кабріолет, Maybach в максимальній комплектації й старовинний Rolls-Royce за 11 мільйонів рублів.

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    Частину автівок пропагандиста записано підставних осіб та родичів, але усі штрафи та страхові поліси сплачує він. Також Соловйов має у власності кілька мікроавтобусів, на яких пересувається охорона.

    З’ясувалося й те, що прокремлівський журналіст живе одразу у трьох квартирах, які, швидше за все, перероблені в одну величезну, площею майже 500 кв.м. Помешкання розташоване у Москві, за вул. Долгоруковська, буд. 6, кв. 19, 42, 43. Також він викупив у цьому будинку одразу п’ять паркомісць.

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    На чому їздить головний рупор Кремля: хакери показали автопарк Соловйова
    На чому їздить головний рупор Кремля: хакери показали автопарк Соловйова
    На чому їздить головний рупор Кремля: хакери показали автопарк Соловйова
    На чому їздить головний рупор Кремля: хакери показали автопарк Соловйова

    Раніше російські ЗМІ вже неодноразово писали, що Соловйов – великий шанувальник іномарок. Він не визнає російський автопром і невтішно відгукується про вітчизняну продукцію, тому що довелося йому посидіти за кермом і «Жигулів», і «Волги». Ось такий псевдопатріот, який щодня годує росіян пропагандою, а сам ненавидить усе російське.

    Нагадаємо, днями Володимир Соловйов поскаржився, що його нібито хотіли вбити на замовлення СБУ. Таку інформацію він оприлюднив у власному Telegram-каналі. Водночас силове відомство відповіло на це, що жодних планів щодо вбивства його не мало, а, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які він транслює, Соловйов може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності».

    Відомо також, що раніше в Італії невідомі підпалили віллу кремлівського пропагандиста Соловйова.

    Теги: росія окупанти автопром Антон Геращенко війна Україна окупація Rolls-Royce #stoprussia
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    На чому їздить головний рупор Кремля: хакери показали автопарк Соловйова