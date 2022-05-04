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    Генштаб про штурм «Азовсталі»: росіяни успіху не мають

    У Генштабі розповіли про ситуацію на заводі&nbsp; - Генштаб про штурм «Азовсталі»: росіяни успіху не мають
    У Генштабі розповіли про ситуацію на заводі 
    фото з відкритих джерел

    Загарбники хочуть взяти завод під свій контроль, однак безуспішно

    Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що росіяни намагаються штурмувати «Азовсталь» у Маріуполі. Однак успіху в них немає.

    За інформацією Генштабу, росіяни намагаються блокувати та знищити наших захисників, та усі їхні спроби безуспішні.

    Зокрема, російські окупанти у Маріуполі застосували авіацію для того, аби поновити наступ на територію заводу «Азовсталь». Загарбники хочуть взяти завод під свій контроль, однак безуспішно.

    «Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі «Азовсталі» у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має», – йдеться в повідомленні Генштабу.

    Раніше повідомлялося, що ворог прорвався на «Азовсталь». Йдуть важкі бої. Окупати другий день штурмують завод, у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

    Як повідомлялося, російські війська 3 травня пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі. Перед атакою окупанти посилено обстрілювали територію заводу

    Нагадаємо, 1 травня рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Донеччина обстріл завод Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Генштаб про штурм «Азовсталі»: росіяни успіху не мають