Збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд



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Наслідки вибуху в Бейруті





Фото Reuters

Без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою

Губернатор ліванської столиці Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть зрости до 15 мільярдів доларів.

Про це повідомляє телеканал Al Hadath.

Раніше Аббуд оцінював збитки на суму до 5 мільярдів доларів.

Губернатор також зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану.

Нагадаємо, серед постраждалих від вибуху у Лівані є українці. Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.



