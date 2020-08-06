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    Збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд

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    <span>Наслідки вибуху в Бейруті</span><br /><br /><br /> - Збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд
    Наслідки вибуху в Бейруті


    Фото Reuters

    Без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою

    Губернатор ліванської столиці Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть зрости до 15 мільярдів доларів.

    Про це повідомляє телеканал Al Hadath.

    Раніше Аббуд оцінював збитки на суму до 5 мільярдів доларів.

    Губернатор також зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

    Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану

    Нагадаємо, серед постраждалих від вибуху у Лівані є українці. Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб

    Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. 

    Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

    Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

    Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

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