Зруйнований Бейрут: з’явилося відео з висоти пташиного польоту та супутникові знімки

Зруйнований вибухом Бейрут показали на відео з висоти пташиного польоту.

Запис опублікований в Telegram-каналі Life Shot.

На кадрах видно, що всі склади в порту і житлові будинки навколо зруйновані, від будівель залишилися руїни.

Також компанія Airbus Space опублікувала супутникові знімки порту в Бейруті до і після масштабного вибуху, в результаті якого загинули щонайменше 135 і постраждали близько чотирьох тисяч осіб.

Знімки до вибуху зроблені 25 січня цього року, після вибуху — 5 серпня 2020 року.

На кадрах видно, що вибух зруйнував майже всі ангари порту, в тому числі головний елеватор — він знаходився біля місця вибуху. На місці складу, де стався вибух нітрату амонію, утворився великий кратер.

Фото ізраїльської компанії, оператора комерційних супутників ImageSat International:

#Lebanon: #ISI #satellite image from #today reveals the severe damages caused by the explosion in #Beirut port.#BeirutExplosion #beirut_بيروت #beirutblasts pic.twitter.com/vLLGI8HAjI