Зруйнований Бейрут: з’явилося відео з висоти пташиного польоту та супутникові знімки



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На місці складу, де стався вибух нітрату амонію, утворився великий кратер Фото: Planet Labs, Inc

На кадрах видно, що всі склади в порту і житлові будинки навколо зруйновані, від будівель залишилися руїни

Зруйнований вибухом Бейрут показали на відео з висоти пташиного польоту.

Запис опублікований в Telegram-каналі Life Shot.

На кадрах видно, що всі склади в порту і житлові будинки навколо зруйновані, від будівель залишилися руїни.

Також компанія Airbus Space опублікувала супутникові знімки порту в Бейруті до і після масштабного вибуху, в результаті якого загинули щонайменше 135 і постраждали близько чотирьох тисяч осіб.

Знімки до вибуху зроблені 25 січня цього року, після вибуху — 5 серпня 2020 року.

На кадрах видно, що вибух зруйнував майже всі ангари порту, в тому числі головний елеватор — він знаходився біля місця вибуху. На місці складу, де стався вибух нітрату амонію, утворився великий кратер.

На місці складу, де стався вибух нітрату амонію, утворився великий кратер.

Фото ізраїльської компанії, оператора комерційних супутників ImageSat International:





Нагадаємо, серед постраждалих від вибуху у Лівані є українці.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ і посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейруті.

За останніми даними, аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.