Три десятки українців у Бейруті просять про допомогу



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Фото: TWITTER.COM/MUHAMMADSMIRY

МЗС вивчає ситуації людей, які просять допомоги

Загиблих і травмованих серед українських громадян внаслідок вибуху у Бейруті немає, водночас 30 українців у ліванській столиці звернулися по допомогу до України. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє кореспондент Главкома.

За його словами, одна людина звернулася по допомогу з причин руйнування її квартири.

«Ми надамо їй необхідну допомогу», - повідомив міністр.

За його словами, ще 30 громадян звернулися до посольства з проханням грошової допомоги. МЗС вивчає ситуації цих людей.

Кулеба також повідомив, що українська громада в Лівані налічує 5 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що серед постраждалих від вибуху у Лівані є українці.

Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.