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    Три десятки українців у Бейруті просять про допомогу

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    Три десятки українців у Бейруті просять про допомогу
    Фото: TWITTER.COM/MUHAMMADSMIRY

    МЗС вивчає ситуації людей, які просять допомоги

    Загиблих і травмованих серед українських громадян внаслідок вибуху у Бейруті немає, водночас 30 українців у ліванській столиці звернулися по допомогу до України. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє кореспондент Главкома.

    За його словами, одна людина звернулася по допомогу з причин руйнування її квартири.

    «Ми надамо їй необхідну допомогу», - повідомив міністр.

    За його словами, ще 30 громадян звернулися до посольства з проханням грошової допомоги. МЗС вивчає ситуації цих людей.

    Кулеба також повідомив, що українська громада в Лівані налічує 5 тис. осіб.

    Раніше повідомлялося, що серед постраждалих від вибуху у Лівані є українці. 

    Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб

    Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. 

    Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

    Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

    Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

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