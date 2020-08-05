Ліван на межі продовольчої кризи: вибух у Бейруті знищив склад зерна



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Зруйнований склад для зберігання зерна Фото: https://twitter.com/sahouraxo

Вибухом у порту Бейрута знищено приблизно 85% запасів зерна

Запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць, повідомив у середу, 5 серпня, міністр економіки країни Рауль Нехме, пише Reuters.

Він зазначив, що головний склад для зерна в Лівані в порту Бейрута був зруйнований вибухом разом з пшеницею всередині. Зараз на шляху перебувають судна з припасами обсягом 28 000 тон пшениці.

За словами міністра, Лівану потрібні резерви бодай на три місяці для забезпечення продовольчої безпеки.

За словами Ахмеда Тамера, директора порту Тріполі, другого за величиною міста Лівану, склад в Бейруті міг містити 120 000 тон зерна. За його словами, порт в Тріполі не обладнаний зерносховищами, але пшеницю можна переправляти на склади за 2 км.

Зазначається, що під час вибуху бейрутський склад зберігав не більш як 15000 тонн пшениці.

Існуючих запасів борошна досить для покриття потреб ринку протягом півтора місяців.

У зв'язку з надзвичайною подією влада намагається негайно переправити чотири судна, що перевозять 25 000 тонн борошна, в порт Тріполі.

За останніми даними, жертвами вибуху стали понад сто осіб, близько 4000 постраждали, стан близько 60 осіб оцінюється як критичний.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ і посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейруті.

За останніми даними, аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.