Протести у Білорусі: силовики у неділю затримали 370 людей
Список затриманих ще доповнюється
У неділю, 22 листопада, на акціях протесту в Білорусі силовики затримали щонайменше 374 людини – дані станом на 07:56. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».
Більшість людей затримали у Мінську. Більш ніж десятьох учасників протесту забрала «швидка». Серед затриманих також є неповнолітні.
Вчора, 22 листопада, в Мінську відбулася чергова акція протесту. Ще до старту акцій силовики розпочали перші затримання. На Кам'яній Гірці люди в балаклавах розганяли колону мітингувальників та застосували спецзасоби. Також їх застосували й на проспекті «Газети «Правда».
А в деяких інших містах країни пройшли локальні акції протесту.
Уже майже чотири місяці в країні відбуваються масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнають цих результатів і вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тихановську легітимною президенткою Білорусі.
Попри масові мітинги та акції по всій країні, 23 вересня Лукашенко «по-тихому» провів інавгурацію та фактично зайняв пост президента. Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.
Україна також не визнала легітимності Лукашенка, а Міністерство закордонних справ України заявило, що офіційно не називатиме Лукашенка президентом Білорусі.
Нагадаємо, що країни Балтії ввели санкції щодо Білорусі.