  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Протести у Білорусі: силовики у неділю затримали 370 людей

    • Розсилка
    <span>Білоруські силовики затримали демонстранта під час мітингу проти уряду та самопроголошеного президента Олександра Лукашенка</span><br /><br /> - Протести у Білорусі: силовики у неділю затримали 370 людей
    Білоруські силовики затримали демонстранта під час мітингу проти уряду та самопроголошеного президента Олександра Лукашенка

    Фото: EPA-EFE/STR

    Список затриманих ще доповнюється

    У неділю, 22 листопада, на акціях протесту в Білорусі силовики затримали щонайменше 374 людини – дані станом на 07:56. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

    Більшість людей затримали у Мінську. Більш ніж десятьох учасників протесту забрала «швидка». Серед затриманих також є неповнолітні.

    Вчора, 22 листопада, в Мінську відбулася чергова акція протесту. Ще до старту акцій силовики розпочали перші затримання. На Кам'яній Гірці люди в балаклавах розганяли колону мітингувальників та застосували спецзасоби. Також їх застосували й на проспекті «Газети «Правда».

    А в деяких інших містах країни пройшли локальні акції протесту. 

    Білоруські силовики
    Білоруські силовики

    Уже майже чотири місяці в країні відбуваються масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнають цих результатів і вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тихановську легітимною президенткою Білорусі.

    Попри масові мітинги та акції по всій країні, 23 вересня Лукашенко «по-тихому» провів інавгурацію та фактично зайняв пост президента. Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.

    Україна також не визнала легітимності Лукашенка, а Міністерство закордонних справ України заявило, що офіційно не називатиме Лукашенка президентом Білорусі.

    Нагадаємо, що країни Балтії ввели санкції щодо Білорусі.

    Теги: ЦВК санкції Олександр Лукашенко акція Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies