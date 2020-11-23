Протести у Білорусі: силовики у неділю затримали 370 людей

Білоруські силовики затримали демонстранта під час мітингу проти уряду та самопроголошеного президента Олександра Лукашенка

Білоруські силовики затримали демонстранта під час мітингу проти уряду та самопроголошеного президента Олександра Лукашенка

Список затриманих ще доповнюється

У неділю, 22 листопада, на акціях протесту в Білорусі силовики затримали щонайменше 374 людини – дані станом на 07:56. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Більшість людей затримали у Мінську. Більш ніж десятьох учасників протесту забрала «швидка». Серед затриманих також є неповнолітні.

Вчора, 22 листопада, в Мінську відбулася чергова акція протесту. Ще до старту акцій силовики розпочали перші затримання. На Кам'яній Гірці люди в балаклавах розганяли колону мітингувальників та застосували спецзасоби. Також їх застосували й на проспекті «Газети «Правда».

А в деяких інших містах країни пройшли локальні акції протесту.

Білоруські силовики

Уже майже чотири місяці в країні відбуваються масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнають цих результатів і вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тихановську легітимною президенткою Білорусі.

Попри масові мітинги та акції по всій країні, 23 вересня Лукашенко «по-тихому» провів інавгурацію та фактично зайняв пост президента. Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.

Україна також не визнала легітимності Лукашенка, а Міністерство закордонних справ України заявило, що офіційно не називатиме Лукашенка президентом Білорусі.

Нагадаємо, що країни Балтії ввели санкції щодо Білорусі.