Україна відмовилась від контактів з опозицією Білорусі через її проросійські настрої – ЗМІ

Україна наразі відмовляється від контактів з опозицією Білорусі через питання Криму

Офіційний Київ відмовляються не тільки від контактів з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, але і з опозицією через її проросійські погляди. Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на високопосадові джерела в Офісі президента.

«Тіхановська Колеснікова та інші займають проросійську позицію з важливих для нашої країни питань, що стосуються адекватної оцінки дій Російської Федерації в Україні. Зокрема, Криму. Ми не будемо з ними контактувати», – зазначив співрозмовник видання.

Джерела ZN.ua в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ зазначають: з огляду на настрої нинішніх лідерів білоруської опозиції, в разі їх приходу до влади вони будуть проводити стосовно України політику, яка в цілому не буде відрізнятися від тієї, яку проводить Лукашенко.

«І чого ми досягаємо, розвиваючи з ними контакти? Особливо якщо Лукашенко і далі зберігає владу?», – запитують співрозмовники видання.

Лідер опозиції Білорусі Тихановська, яка наразі перебуває у Литві, раніше озвучувала загальноприйняту в Білорусі позицію про те, що Крим де-юре український, а де-факто російський.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що хоче почути від неї чітку позиції щодо статусу Криму.

У листопаді Тихановська заявила, що схиляється до приналежності Криму з точки зору міжнародного права.

«Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні», – зазначила Тихановська.

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.