ЗМІ: посла Британії затримали за участь у протестах в Тегерані



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11 січня в Тегерані десятки людей вийшли на мітинги проти влади Ірану через катастрофу українського літака

За інформацією ЗМІ, посла звинувачують у закликах до радикальних дій серед протестуючих

Посла Великої Британії в Ірані Роберта Макера на декілька годин затримали за участь в суботніх протестах в Тегерані.

Про це 11 січня повідомило агентство Tasnim.

За інформацією видання, посла звинувачують у закликах до радикальних дій серед протестуючих. У неділю Макера викличуть в МЗС Ірану.

Раніше біля будівлі університету імені Аміра Кабіра в Тегерані протестували сотні студентів, які зібралися вшанувати пам'ять загиблих під час катастрофи літака МАУ.

Вони вимагали відставки і судового переслідування винних у катастрофі і демонстративно розірвали портрет загиблого в результаті американського удару генерала Касема Сулеймані.

У підсумку учасників мітингу розігнала поліція.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.