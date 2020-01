У Тегерані почалися протести після визнання вини за збиття українського літака

Протестувальники в Тегерані вимагають відставки аятоли Алі Хаменеї

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

Про це повідомляє The Guardian.

«У Twitter з’являються повідомлення про вуличні протести в Тегерані проти іранської влади після того, як вона визнала, що український літак помилково збили іранські військові», – йдеться в повідомленні.

Kate Hudson of @CNDuk and the legendary Tariq Ali speaking on #NoWarOnIran #NoWarWithIran platform pic.twitter.com/Veps8UjI0K