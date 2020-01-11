У Тегерані почалися протести після визнання вини за збиття українського літака



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Судячи з постів у Twitter та коментарях до них, протестують переважно студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра в Тегерані Фото: @CNDuk

Протестувальники в Тегерані вимагають відставки аятоли Алі Хаменеї

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

Про це повідомляє The Guardian.

«У Twitter з’являються повідомлення про вуличні протести в Тегерані проти іранської влади після того, як вона визнала, що український літак помилково збили іранські військові», – йдеться в повідомленні.

Протестувальники в Тегерані вимагають відставки аятоли Алі Хаменеї, а також судового покарання винних в авіакатастрофі.

Повідомляється, що, судячи з постів у Twitter та коментарях до них, протестують переважно студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра в Тегерані. Деталі з’ясовуються.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

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