Авіакатастрофа літака МАУ: В Тегерані спалахнули масові протести (відео)

Люди виступають проти режиму Ірану і Корпусу вартових ісламської революції

У суботу, 11 січня, в Тегерані десятки людей вийшли на мітинги проти влади Ірану через катастрофу українського літака з 176 пасажирами на борту в небі над Тегераном в середу, 8 січня.

Про це повідомляють в соцмережах.

#BREAKING:Special Pasdaran Unit (Brigade) of #Iran's Islamic Regime Police is now brutally suppressing protesters in #Hafez street of #Tehran. Shots fired & tear gas is used to disperse the students & people who were protesting against the regime over shot-down of #PS752 by #IRGC pic.twitter.com/jflUML6jp8