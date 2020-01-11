Авіакатастрофа літака МАУ: В Тегерані спалахнули масові протести (відео)



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Між протестувальниками та силовиками вже відбулися зіткнення. Протестуючі скандують: «Відставки недостатньо, нам потрібна справедливість», «КВІР, ганьба тобі, відпусти нашу країну», «Геть диктатора». Поліція застосув Фото: соцмережі

Люди виступають проти режиму Ірану і Корпусу вартових ісламської революції

У суботу, 11 січня, в Тегерані десятки людей вийшли на мітинги проти влади Ірану через катастрофу українського літака з 176 пасажирами на борту в небі над Тегераном в середу, 8 січня.

Про це повідомляють в соцмережах.

#BREAKING:Special Pasdaran Unit (Brigade) of #Iran's Islamic Regime Police is now brutally suppressing protesters in #Hafez street of #Tehran. Shots fired & tear gas is used to disperse the students & people who were protesting against the regime over shot-down of #PS752 by #IRGC pic.twitter.com/jflUML6jp8 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020

На мітинги під університет Аміра Кариба вийшли студенти і прості жителі Тегерана. Вони вимагають покарати винних у катастрофі літака МАУ. Також люди виступають проти режиму Ірану і Корпусу вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за авіакатастрофу лайнера.

Полиция Тегерана выстроилась свиньёй и пошла на таран студентов



Полиции в центре Тегерана все больше и больше. Столкновения обретают жесткий характер pic.twitter.com/dell20zrKF — kamenskiy evgeny (@odikov) January 11, 2020

Між протестувальниками та силовиками вже відбулися зіткнення. Протестуючі скандують: «Відставки недостатньо, нам потрібна справедливість», «КВІР, ганьба тобі, відпусти нашу країну», «геть диктатора». Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Як повідомлялося, у столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові. Протестувальники в Тегерані вимагають відставки аятоли Алі Хаменеї.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.