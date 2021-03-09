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    Протести у Вірменії: мітингувальники заблокували парламент (відео)

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    Кілька сотень мітингувальників оточили будівлі парламенту Вірменії - Протести у Вірменії: мітингувальники заблокували парламент (відео)
    Кілька сотень мітингувальників оточили будівлі парламенту Вірменії
    Фото: Новости-Армения

    Протестувальники вимагають відставки прем'єра Пашиняна

    В Єревані тривають масові протести за відставку голови уряду країни Нікола Пашиняна.

    У вівторок, 9 березня, кількасот представників опозиції встановили два намети і заблокували будівлю парламенту. З таким закликом під час мітингу виступив лідер опозиційного «Руху за порятунок Вітчизни» Вазген Манукян.

    Про це повідомляє «Новости-Армения».

    «Від них вимагається тільки зібратися і вимагати відставки (прем'єр-міністра. – Ред.) Нікола Пашиняна. Значить, вони повинні не зуміти зайти в будівлю. Цей вхід закритий, йдіть і закрийте інші. Ми розіб'ємо там намети, закриємо вхід, щоб жоден депутат не міг пройти в будівлю», – заявив Манукян.

    Лідер опозиційного «Руху за порятунок Вітчизни» повідомив, що «парламент буде працювати тільки тоді, коли прийде прийняти гідне рішення для нашого народу і держави».

    Після призиву Манукяна протестувальники розпочали оточення будівлі, навколо зібрались значні сили поліції. Почалися зіткнення між поліцейськими і протестувальниками.

    На проспекті Баграмяна в центрі Єревана опозиція встановила намети 25 лютого. Протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

    Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

    25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.

    1 березня Пашинян знову запропонував опозиційним силам погодитися на розпуск парламенту та проведення позачергових виборів.

    Теги: протест Вірменія Нікол Пашинян
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