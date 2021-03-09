Протести у Вірменії: мітингувальники заблокували парламент (відео)

Протестувальники вимагають відставки прем'єра Пашиняна

В Єревані тривають масові протести за відставку голови уряду країни Нікола Пашиняна.

У вівторок, 9 березня, кількасот представників опозиції встановили два намети і заблокували будівлю парламенту. З таким закликом під час мітингу виступив лідер опозиційного «Руху за порятунок Вітчизни» Вазген Манукян.

Про це повідомляє «Новости-Армения».

«Від них вимагається тільки зібратися і вимагати відставки (прем'єр-міністра. – Ред.) Нікола Пашиняна. Значить, вони повинні не зуміти зайти в будівлю. Цей вхід закритий, йдіть і закрийте інші. Ми розіб'ємо там намети, закриємо вхід, щоб жоден депутат не міг пройти в будівлю», – заявив Манукян.

Лідер опозиційного «Руху за порятунок Вітчизни» повідомив, що «парламент буде працювати тільки тоді, коли прийде прийняти гідне рішення для нашого народу і держави».

Після призиву Манукяна протестувальники розпочали оточення будівлі, навколо зібрались значні сили поліції. Почалися зіткнення між поліцейськими і протестувальниками.

На проспекті Баграмяна в центрі Єревана опозиція встановила намети 25 лютого. Протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.

1 березня Пашинян знову запропонував опозиційним силам погодитися на розпуск парламенту та проведення позачергових виборів.