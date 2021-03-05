Вірменія відмовилася від участі в «Євробаченні-2021»

Вірменія брала участь у конкурсі «Євробачення», починаючи з 2006 року

Через політичну кризу в країні Вірменія відмовилась від участі у популярному пісенному конкурсі

Вірменія не відправлятиме свого артиста на міжнародний музичний конкурс «Євробачення-2021» у Нідерланди. Про це йдеться у повідомленні Громадського телебачення Вірменії у Facebook.

«Після всебічних обговорень і переговорів Громадське телебачення оголошує, що у цьому році Вірменія не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». Події, що відбулися, брак часу і інші об’єктивні обставини несумісні з належним представленням Вірменії у пісенному конкурсі», — йдеться в заяві, розміщеній в п’ятницю на офіційній сторінці в Facebook.

Раніше Вірменія відмовилася брати участь в дитячому «Євробаченні-2020», яке пройшло в листопаді минулого року, через військові дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху. У минулому році Громадське телебачення Вірменії організувало національний фінал для відбору представника республіки на 65-му конкурсі «Євробачення». Переможцем стала Атена Манукян з піснею Chains On You, проте захід, який мав пройти з 12 по 16 травня 2020 року в Роттердамі, скасували через пандемію коронавірусу.

Раніше стало відомо, що «Євробачення-2021» відбудеться за «сценарієм B». Названо умови проведення конкурсу.

Щодо ситуації у Вірменії, то вона різко загострилася 25 лютого після того, як головний штаб збройних сил країни випустив заяву з вимогою відставки Пашиняна і уряду.

Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.

1 березня Пашинян знову запропонував опозиційним силам погодитися на розпуск парламенту та проведення позачергових виборів.