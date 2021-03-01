Прем’єр Вірменії пропонує розпустити парламент на тлі політичної кризи

Сьогодні на мітингу Пашинян заявив, що «кидає виклик» опозиції

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян знову запропонував опозиційним силам погодитися на розпуск парламенту та проведення позачергових виборів.

Про це повідомляє Радио Азатутюн.

З такою заявою Пашинян виступив під час мітингу своїх прихильників на площі Республіки в Єревані.

В кінці минулого року Пашинян вже заявляв про початок консультацій з питання дочасних виборів, пропонуючи двом опозиційним парламентським фракціям – «Процвітаюча Вірменія» та «Просвітлена Вірменія» – підписати з владою меморандум про те, що в разі відставки прем'єра вони не висуватимуть своїх кандидатів, що призведе до розпуску парламенту та призначення позачергових виборів.

Тоді обидві опозиційні фракції відмовилися підписувати такий меморандум. Позапарламентська опозиція також в більшості своїй відкинула ідею проведення дочасних виборів, наполягаючи на тому, що Пашинян повинен піти у відставку, а до проведення нових виборів має бути сформований тимчасовий уряд, який і організовує ці вибори через певний час.

Опозиційний «Рух за порятунок Вітчизни», який об'єднує понад півтора десятка партій, навіть висунув свого кандидата – колишнього прем'єр-міністра та міністра оборони Вірменії Вазгена Манукяна в якості «перехідного» прем'єра.

Сприйнявши це як відмову від виборів, проурядова парламентська фракція «Мій крок» в лютому визнала питання закритим, заявивши, що в суспільстві немає запиту на проведення позачергових виборів.

У своїй сьогоднішній промові на мітингу Пашинян знову озвучив свою пропозицію опозиції, підкресливши, що він це робить щиро та навіть «кидає виклик» опозиції.

«Підімо на позачергові вибори», – заявив Пашинян.

Нагадаємо, Пашинян скликав своїх прихильників на мітинг в Єревані 1 березня

Ситуація в Вірменії різко загострилася 25 лютого після того, як головний штаб збройних сил країни випустив заяву з вимогою відставки Пашиняна і уряду.

Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.

Нагадаємо, 25 лютого опозиція Вірменії встановила намети на центральному проспекті Баграмяна в Єревані під стінами парламенту.