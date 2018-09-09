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    У світі

    Протести в Македонії проти угоди із Грецією обернулися затриманнями

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    Протести в Македонії проти угоди із Грецією обернулися затриманнями

    Поліція застосувала проти демонстрантів світлошумові гранати і сльозогінний газ

    Грецька поліція арештувала вісім учасників насильницьких протестів проти угоди з Македонією щодо назви, які пройшли у Салоніках в день відкриття міжнародної міжгалузевої виставки-ярмарку.

    Про це повідомляє Kathimerini.

    Демонстранти з закритими обличчями і з палицями в руках хотіли в суботу прорватися через кордони поліції у мерії Салонік у бік центру «Веллідіо», де проходила виставка-ярмарок.

    Поліція застосувала проти демонстрантів світлошумові гранати і сльозогінний газ, у відповідь у правоохоронців полетіли камені.

    Зазначимо, парламент Македонії раніше ухвалив рішення провести референдум про зміну назви країни 30 вересня.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала жителів Македонії голосувати за зміну назви країни.

    Згідно з угодою, яка була підписана Грецією та Македонією у червні, Македонія погодилася змінити свою назву на Республіку Північна Македонія у відповідь на побоювання Греції, що назва «Македонія» може мати на увазі територіальні претензії до одноіменного регіону на півночі Греції.

    Також повідомлялося, що більшість македонців підтримують вступ країни до ЄС і НАТО з новою назвою.

    Варто зазначити, що в суботу, 8 вересня, поліція застосувала газ проти учасників акції «Македонія - це Греція» у грецьких Салоніках.

    Джерело: Європейська правда

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