Психічнохвора жінка «замінувала» будинок президента Словаччини



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Президент Словачиини Зузана Чапутова

Псевдомінеркою виявилася пацієнтка психіатричної лікарні

Поліція в Словаччині в неділю, 8 вересня, отримала повідомлення про те, що біля будинку президента Зузани Чапутової під Братиславою закладено вибухівку.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ,

Зазначається, що правоохоронці вжили всіх необхідних екстрених заходів. Загроза виявилася помилковою.

Пізніше була затримана жінка-оповісниця неправдивого повідомлення про бомбу. Вона виявилася пацієнткою психіатричної лікарні.

Нагадаємо, 7 вересня у Києві станцію метро «Почайна» зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Втім, вибухівки у ході перевірки станції не виявили.

Згодом поліцейські затримали чоловіка, який «замінував» метро через помсту.