Путін оконфузився на виборах мера Москви (відео)
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Путін зміг кинути виборчий бюлетень в урну лише з третього разу
Президент Росії Володимир Путін не відразу зміг проголосувати за кандидата в мери Москви на виборах 9 вересня.
Путін підійшов до урни, щоб вкинути свій бюлетень, але у нього нічого не вийшло. Механічний голос сказав: «Бюлетень невстановленої форми».
Президент Росії перевернув виборчий листок, але урна була невблаганна: «Бюлетень невстановленої форми». Путін здивувався, перевернув бюлетень ще раз, і в третій раз у нього все вийшло.
Як відомо, всього вибори глав регіонів в єдиний день голосування пройшли у неділю в 26 суб'єктах Росії.
Заданими екзит-полів, діючий мер Москви Сергій Собянін на виборах набрав 74% голосів виборців.
Нагадаємо, містах Росії проходили акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбувалися в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирали губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.
Повідомлялося, що у Петербурзі на акції проти пенсійної реформи були затримані 500 осіб.
Також депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський побив активістів під час мітингу в Москві
Станом на вечір неділі повідомлялося вже про майже 900 затриманих в РФ.
До слова, Youtube заблокував рекламу Навального про акції проти пенсійної реформи.