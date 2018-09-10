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    У світі

    Путін оконфузився на виборах мера Москви (відео)

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    У Володимира Путіна виникли проблеми з бюлетенем - Путін оконфузився на виборах мера Москви (відео)
    У Володимира Путіна виникли проблеми з бюлетенем

    Путін зміг кинути виборчий бюлетень в урну лише з третього разу

    Президент Росії Володимир Путін не відразу зміг проголосувати за кандидата в мери Москви на виборах 9 вересня.

    Путін підійшов до урни, щоб вкинути свій бюлетень, але у нього нічого не вийшло. Механічний голос сказав: «Бюлетень невстановленої форми».

    Президент Росії перевернув виборчий листок, але урна була невблаганна: «Бюлетень невстановленої форми». Путін здивувався, перевернув бюлетень ще раз, і в третій раз у нього все вийшло.

    Як відомо, всього вибори глав регіонів в єдиний день голосування пройшли у неділю в 26 суб'єктах Росії.

    Заданими екзит-полів, діючий мер Москви Сергій Собянін на виборах набрав 74% голосів виборців.

    Нагадаємо, містах Росії проходили акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбувалися в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирали губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

    Повідомлялося, що у Петербурзі на акції проти пенсійної реформи були затримані 500 осіб.

    Також депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський побив активістів під час мітингу в Москві

    Станом на вечір неділі повідомлялося вже про майже 900 затриманих в РФ.

    До слова, Youtube заблокував рекламу Навального про акції проти пенсійної реформи.

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