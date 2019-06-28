Путін про отруєння Скрипаля: зрадники повинні бути покарані



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За словами Путіна, справою Скрипаля мають займатися спецслужби

Президент Росії дав зрозуміти, що погано ставиться до шпигунів

Президент Росії Володимир Путін прокоментував отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. За словами Путіна, цією справою мають займатися спецслужби.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, пише «Радіо Свобода».

Президент Росії дав зрозуміти, що погано ставиться до шпигунів. Він сказав, що «зрадники повинні бути покарані», при цьому не конкретизуючи, кого мав на увазі.

За його словами, РФ і Велика Британія зацікавлені в повноформатному відновленні відносин, попри розбіжності у справі Скрипалів.

Путін також заявив, що ліберальна ідея пережила свою мету, коли суспільство виступило проти імміграції та мультикультурності.

Президент Росії вважає, що останні кілька десятиліть ліберали намагалися диктувати свою волю світу, але припустилися серйозних помилок.

На його думку, канцлер Німеччини Ангела Меркель вчинила нерозумно, коли погодилась прийняти мільйон сирійських біженців.

«Президент США Дональд Трамп, навпаки, намагається зупинити потік мігрантів і наркотрафіку з Мексики». - зазначив Путін.

«Ліберальна ідея передбачає, що нічого не потрібно робити. Що мігранти можуть безкарно вбивати, грабувати і ґвалтувати, тому що їх права як мігрантів захищені. Ліберальна ідея застаріла. Вона вступила в суперечність з інтересами переважної більшості населення», - додав президент РФ.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.