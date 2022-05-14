Російські хакери здійснили наймасштабнішу кібератаку на інтернет-мережі міськради Львова

Московським хакерам не вдалося нанести суттєвої шкоди

У п'ятницю, 13 травня, хакери з РФ атакували інтернет-мережі та сервіси Львівської міськради. Ця кібератака була наймасштабнішою за останні роки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Такі спроби (кібератаки - ред.) відбуваються щодня. Але наші фахівці кажуть, що ця атака – наймасштабніша з тих, які відбувались за останні роки», – підкреслив Садовий.

Також він додав, що московським хакерам не вдалося нанести суттєвої шкоди. З ладу були виведена лише частина сервісів та декілька комп’ютерів працівників міськради.

«Роботу більшості онлайн-послуг вже відновлено. Сайт мерії працює», – розповів Садовий.

Нагадаємо, 9 травня ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Раніше хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень.

Нещодавно російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові портали Німеччини.