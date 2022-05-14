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    Російські хакери здійснили наймасштабнішу кібератаку на інтернет-мережі міськради Львова

    Російські хакери атакували інтернет-мережі міськради Львова - Російські хакери здійснили наймасштабнішу кібератаку на інтернет-мережі міськради Львова
    Російські хакери атакували інтернет-мережі міськради Львова
    фото з відкритих джерел

    Московським хакерам не вдалося нанести суттєвої шкоди

    У п'ятницю, 13 травня, хакери з РФ атакували інтернет-мережі та сервіси Львівської міськради. Ця кібератака була наймасштабнішою за останні роки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

    «Такі спроби (кібератаки - ред.) відбуваються щодня. Але наші фахівці кажуть, що ця атака – наймасштабніша з тих, які відбувались за останні роки», – підкреслив Садовий.

    Також він додав, що московським хакерам не вдалося нанести суттєвої шкоди. З ладу були виведена лише частина сервісів та декілька комп’ютерів працівників міськради.

    «Роботу більшості онлайн-послуг вже відновлено. Сайт мерії працює», – розповів Садовий.

    Нагадаємо, 9 травня ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

    Раніше хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень.

    Нещодавно російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові портали Німеччини.

    Теги: росія окупанти кібератака війна Андрій Садовий Львів Україна окупація #stoprussia
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    Російські хакери здійснили наймасштабнішу кібератаку на інтернет-мережі міськради Львова