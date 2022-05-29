Володимир Путін може бути вже мертвий – британський таблоїд

Найближче оточення Володимира Путіна може приховувати факт смерті російського президента

Президент РФ Володимир Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника. Про це пише британський таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6.

Інсайдери видання не виключають, що найближче оточення Володимира Путіна може приховувати факт смерті російського президента, щоб залишатися при владі. Для реалізації своїх планів Кремль, можливо, задіяв двійника глави РФ.

Останнім часом з'являються чутки у західних ЗМІ про те, що Володимир Путін серйозно хворий і йому лишилося жити кілька років. Розвідники з MI6 вважають, що Кремль приховає інформацію про смерть свого керівника.

Також інсайдери не відкидають, що двійник Володимира Путіна з'являвся на публіці останнім часом – у ході військового параду на Красній площі, який проходив 9 травня.

«Путін дуже хворий, і коли він помре, його смерть зберігатиметься в таємниці тижнями, якщо не місяцями. Є також імовірність, що він уже мертвий. Це неможливо знати. Вважається, що Путін використав двійників у минулому, коли був хворий, і Кремль міг робити це зараз. Путін очолює невелику групу високопосадовців, які повністю йому лояльні», – продовжують джерела з британської розвідки і стверджують, що Кремль спеціально замовчуватиме смерть Путіна, оскільки в РФ на тлі таких новин може статися переворот, а командування армією ухвалить рішення про виведення військ з території України.

Раніше таролог і хіромант Леопольдас Малінаускас, який переглянув зображення долоні Володимира Путіна із параду Перемоги, зробив прогноз щодо долі диктатора. За його словами, президенту Росії не загрожує рання смерть. Однак хіромант зауважує – дев’ять із десяти, що Путін може мати онкологічну хворобу.

Можна сказати, що диктатор – довгожитель, стверджує Леопольдас Малінаускас. Йому ось-ось виповниться 70. Лінія життя рівна, красива. Здається, що Путін ще тривалий час зможе боротися з недугою.

Також на російського диктатора Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.