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    Політика

    Російський політолог застеріг: Путін готує глобальну спецоперацію у Європі

    Російський політолог застеріг: Путін готує глобальну спецоперацію у Європі
    фото з відкритих джерел

    Піонтковський: «Зараз вони хочуть втретє повторити й закріпити за Путіним ще один великий шматок України».

    Російський політолог попередив про глобальну операцію путінських спецслужб у Європі. За словами російського політолога Андрія Піонтковського відразу три країни Євросоюзу – Німеччина, Італія і Франція пропонують план капітуляції України. Таку думку він висловив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

    Дії цих країн Піонтковський пов'язує з неймовірною глобальною операцією російських спецслужб у всьому світі під гаслом «Не принижуйте Росію».

    «Честь озвучити цей мем була довірена старому другові президента РФ Володимира Путіна президенту Франції Еммануелю Макрону. Він зробив це ще 9 травня. І ось цей клич - не принижуйте Росію, не заганяйте Росію в кут, давайте будемо об'єктивні, давайте допоможемо зупинити кровопролиття, - звучить вже кілька тижнів», – розповів Піонтковський.

    Ця кампанія, констатує він, досягла в Європі колосального успіху.

    «Вона вилилася в італійський план. [По суті] це не італійський план, а план Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі. Просто Макрон і Шольц, як головні діючі, трошки посоромилися випинати своє особисте авторство. Це план капітуляції України», - підкреслив політолог.

    За його словами, раніше подібні «сценарії» вже реалізовувалися, наприклад, в Грузії. У 2014 році спробу реалізувати такий план пропонували Україні, каже Піонтковський.

    «Зараз вони хочуть втретє повторити й закріпити за Путіним ще один великий шматок України. Тобто, крім Донбасу і Криму, ще Херсонську, а там дивись і Запорізьку область», – зазначив він, додавши, що деякі деталі плану вигідні Москві: перемир'я і переговори.

    Тим часом, Лавров звинуватив Францію у «розпалюванні неонацизму» в Україні.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна путін Франція Італія Україна окупація #stoprussia
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    Російський політолог застеріг: Путін готує глобальну спецоперацію у Європі