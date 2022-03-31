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    Вілла Кадирова. Чеченський спецназівець, що підставив боса, «виправив ситуацію»

    Таймасханов видалив усі фото після скандалу з віллою Кадирова, але забув про інший свій аккаунт - Вілла Кадирова. Чеченський спецназівець, що підставив боса, «виправив ситуацію»
    Таймасханов видалив усі фото після скандалу з віллою Кадирова, але забув про інший свій аккаунт
    фото: Instagram taym_tuz

    Кадирівці замітають сліди, приховуючи фотографії, на яких можна було побачити віллу очільника Чечні в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати)

    Після оприлюднення у засобах масової інформації фото- та інших даних про розкішну віллу керівника Чеченської республіки Рамзана Кадирова його підопічні почали стирати у себе на соцмережевих сторінках усі компрометуючі світлини. Так, зокрема, сталося і з Instagram-сторінкою старшого офіцера підрозділу «СОБР Терек» Російської Федерації Заура Таймасханова.

    Саме цей кадирівський спецназівець був одним із тих, чий аккаунт у соцмережах дозволив ЗМІ знайти обійстя Рамзана Кадирова в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зараз його сторінка порожня, на ній немає жодного допису.

    Але, як нагадав журналіст Михайло Ткач, який і був одним із тих, хто проводив розслідування з пошуку вілли Кадирова, раніше в Instagram Таймасханова було дуже багато різних фотографій, зокрема, і компрометуючих його шефа.

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    Вілла Кадирова. Чеченський спецназівець, що підставив боса, «виправив ситуацію»
    Вілла Кадирова. Чеченський спецназівець, що підставив боса, «виправив ситуацію»
    Вілла Кадирова. Чеченський спецназівець, що підставив боса, «виправив ситуацію»
    Вілла Кадирова. Чеченський спецназівець, що підставив боса, «виправив ситуацію»
    Вілла Кадирова. Чеченський спецназівець, що підставив боса, «виправив ситуацію»

    Існує ще один аккаунт в Instagram, який, імовірно, належить Зауру Таймасханову, але останній допис на ньому датований 11 серпня 2021 року.

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    Допис, поширений Taymaskhanov. (@taym_tuz)

    Нагадаємо, журналісти «Української правди» у своєму розслідування виявили, що глава Чечні і вірний соратник Володимира Путіна Рамзан Кадиров має в Дубаї віллу на території п'ятизіркового готелю вартістю щонайменше $7 млн.

    Вілла Кадирова розташовується на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра. За віллою доглядає офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов.

    Лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів на своєму приватному літаку Airbus A319 вартістю близько $80 млн.

    Теги: росія Чечня Рамзан Кадиров ОАЕ
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    Вілла Кадирова. Чеченський спецназівець, що підставив боса, «виправив ситуацію»