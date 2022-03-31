Вілла Кадирова. Чеченський спецназівець, що підставив боса, «виправив ситуацію»

Таймасханов видалив усі фото після скандалу з віллою Кадирова, але забув про інший свій аккаунт

Кадирівці замітають сліди, приховуючи фотографії, на яких можна було побачити віллу очільника Чечні в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати)

Після оприлюднення у засобах масової інформації фото- та інших даних про розкішну віллу керівника Чеченської республіки Рамзана Кадирова його підопічні почали стирати у себе на соцмережевих сторінках усі компрометуючі світлини. Так, зокрема, сталося і з Instagram-сторінкою старшого офіцера підрозділу «СОБР Терек» Російської Федерації Заура Таймасханова.

Саме цей кадирівський спецназівець був одним із тих, чий аккаунт у соцмережах дозволив ЗМІ знайти обійстя Рамзана Кадирова в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зараз його сторінка порожня, на ній немає жодного допису.

Але, як нагадав журналіст Михайло Ткач, який і був одним із тих, хто проводив розслідування з пошуку вілли Кадирова, раніше в Instagram Таймасханова було дуже багато різних фотографій, зокрема, і компрометуючих його шефа.

Існує ще один аккаунт в Instagram, який, імовірно, належить Зауру Таймасханову, але останній допис на ньому датований 11 серпня 2021 року.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taymaskhanov. (@taym_tuz)

Нагадаємо, журналісти «Української правди» у своєму розслідування виявили, що глава Чечні і вірний соратник Володимира Путіна Рамзан Кадиров має в Дубаї віллу на території п'ятизіркового готелю вартістю щонайменше $7 млн.

Вілла Кадирова розташовується на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра. За віллою доглядає офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов.

Лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів на своєму приватному літаку Airbus A319 вартістю близько $80 млн.