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    Думки вголос

    Росія сама собі нанесла смертельні рани

    Українці ніколи не пробачать злочини путінської орди - Росія сама собі нанесла смертельні рани
    Українці ніколи не пробачать злочини путінської орди
    фото: Мстислав Чернов

    Ця війна показала, наскільки Україна важлива для світу

    Після рани завжди залишається шрам на згадку. В України це розбомблені будинки та загиблі, за яких необхідно помститись. В окупантів теж будуть свої шрами. Знаю, бо їх забезпечимо ми.

    Україна – точно частина вільного світу. Будьте певні, ця війна не буде забута ніколи. Віроломно розпочата м‘ясорубка «братського» народу, який стільки років боявся виступити під власним прапором. А коли наважився – програв нашій армії та почав розлючено атакувати мирних українців.

    Деякі шрами не буває соромно показати. Це також про нас. Вони нагадуватимуть про звитягу під тризубом, про безсонні ночі та нескінченну лють, яку ми відчуваємо до загарбників.

    А в Росії будуть інші шрами. Ганебне тавро рашизму, яке їй забезпечила війна. Порізи, нанесені жителями українських міст та сіл, що кидали коктейлі Молотова з вікон. Глибокі рани – привіт від тероборони. Та відрубані шматки м‘яса, які забезпечують ЗСУ.

    За наші рани нам віддячить новий світ, збудований без участі агресора. Наші плани, наші думки, наші цінності – все показує готовність України увірватись до нової реальності. Росія ж лишиться зализувати рани в себе. З ганьбою та в канаві під парканом, як і належить переможеному злочинцю. І всі мріятимуть, аби рани РФ виявились смертельні. Швидше за все, так і буде.

    Коли йде війна, шрами лишаються в обох сторін. Але пишатись цим наш ворог точно не матиме жодного права.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія сама собі нанесла смертельні рани