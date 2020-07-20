Кадиров у відповідь на санкції США опублікував фото з кулеметами



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«Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!», – заявив Рамзан Кадиров

Кадиров опублікував фотографію з двома кулеметами в руках

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров відреагував на новину про те, що Держдепартамент США вніс його до «чорного списку».

У своєму Telegram-каналі Кадиров опублікував фотографію з двома кулеметами в руках.

«Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!», — заявив він.

Як відомо, США запровадили санкції проти Рамзана Кадирова, його дружини та доньок через участь глави Чеченської республіки РФ у «численних серйозних порушеннях прав людини».

Як повідомлялося, глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення» за відео «Кварталу 95», яке його образило.

До слова, Кадиров привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і висловив надію, що він відродить дружбу з Росією.