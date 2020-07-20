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    У світі

    Кадиров у відповідь на санкції США опублікував фото з кулеметами

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    <p>&laquo;Помпео,&nbsp;ми&nbsp;приймаємо бій! Далі буде цікавіше!&raquo;, &ndash; заявив Рамзан Кадиров</p> - Кадиров у відповідь на санкції США опублікував фото з кулеметами

    «Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!», – заявив Рамзан Кадиров

    Кадиров опублікував фотографію з двома кулеметами в руках

    Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров відреагував на новину про те, що Держдепартамент США вніс його до «чорного списку».

    У своєму Telegram-каналі Кадиров опублікував фотографію з двома кулеметами в руках.

    «Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!», — заявив він.

    Як відомо, США запровадили санкції проти Рамзана Кадирова, його дружини та доньок через участь глави Чеченської республіки РФ у «численних серйозних порушеннях прав людини».

    Як повідомлялося, глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення» за відео «Кварталу 95», яке його образило.

    До слова, Кадиров привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і висловив надію, що він відродить дружбу з Росією.

    Росія США зброя санкції Чечня Рамзан Кадиров права людини Майк Помпео Держдепартамент США
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