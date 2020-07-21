В Офісі президента відреагували на звернення Кадирова до Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рамзан Кадиров пригрозив Зеленському особистою помстою, якщо той не покінчить «з цієї громадянською війною на сході України»

У Зеленського назвали послання Кадирова таким, що містить у собі пряму відсилку до певних міждержавних відносин

В Офісі президента України заявили, що коментувати слова ватажка Чечні Рамзана Кадирова немає сенсу.

Коментар щодо заяви ставленика Путіна в Чечні Рамзана Кадирова Офіс президента надав виданню «Інтерфакс-Україна».

«Будь-хто у сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів. Тому викликає певний подив така наполеглива спроба частини засобів масової інформації надати факту особистого повідомлення глави суб'єкта федерації сусідньої країни надзвичайне значення», - прокоментували в Офісі президента вимогу Кадирова до Зеленського вибачитись.

У Зеленського також назвали послання Кадирова таким, що містить у собі пряму відсилку до певних міждержавних відносин, які є компетенцією тільки діючих президентів двох країн.

«І які точно немає сенсу коментувати або обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях», - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, Кадиров закликав Зеленського зателефонувати Путіну і пригрозив особистою помстою.

Як відомо, раніше Кадиров привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і висловив надію, що він відродить дружбу з Росією.

Нагадаємо, у 2014 році тодішній керівник кварталу, а нині – президент Володимир Зеленський підтвердив, що вибачився за відеоролик, який вийшов у передачі «Студії Квартал 95». У ньому були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плакав. Як з'ясувалося, оригінал відео записали під час мусульманської молитви. Володимир Зеленський наголосив, що справа не у прізвищі людини, а у тих речах, над якими не можна сміятись.

«Ми б ніколи не сміялися над якимись святими речами незалежно від прізвища, тому я сказав «вибачте», перед усім мусульманським народом. Над такими речами не жартують, ніхто не хотів сказати ніякої гидоти», - прокоментував тоді Зеленський актор.