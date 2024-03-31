Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ракетна атака на Україну: Польща знову піднімала авіацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетна атака на Україну: Польща знову піднімала авіацію
Літаки Польщі та союзників піднімалися в повітря через російську ракетну загрозу
фото: Wikimedia Commons (ілюстративне)

Польська армія вночі зафіксувала інтенсивну діяльність бомбардувальників РФ

Сьогодні, 31 березня, Польща піднімала в небо авіацію через ракетну атаку на Україну. Про це повідомили збройні сили Польщі.

«Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни», – йдеться в повідомленні.

Польські збройні сили зазначили, що сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ у зв'язку з ракетними ударами по об’єктах, розташованих на території України.

Військові запевнили, що розпочали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі та постійно моніторять ситуацію.

Зазначимо, що це вже не перше підняття авіації у Польщі. Зокрема, у ніч на 29 березня Польща теж піднімала в повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.

Нагадаємо, що рано-вранці в Україні приблизно дві години тривала масштабна повітряна тривога через пуски ракет із російських бомбардувальників Ту-95мс.

Як повідомлялося, увечері 30 березня в Харкові пролунали вибухи. Унаслідок ворожого обстрілу міста був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Є один постраждалий.

Теги: росія Польща авіація Україна російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запущені російські ракети були близько до кордону з Польщею
Польща підняла в повітря авіацію через ракетну атаку на Україну
24 березня, 06:19
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну
26 березня, 13:27
Кремлівські чиновники звинувачують в атаці, яку скоїла
ISW: звинувачення України в атаці на «Крокус» може загрожувати внутрішній безпеці РФ
26 березня, 06:59

Соціум

Губернатор Білгородщини поскаржився на ранкові обстріли (фото, відео)
Губернатор Білгородщини поскаржився на ранкові обстріли (фото, відео)
Ракетна атака на Україну: Польща знову піднімала авіацію
Ракетна атака на Україну: Польща знову піднімала авіацію
Силовики ввели режим контртерористичної операції в кількох містах Дагестану
Силовики ввели режим контртерористичної операції в кількох містах Дагестану
ISW: Росіяни не можуть належним чином захиститися від атак українських БпЛА
ISW: Росіяни не можуть належним чином захиститися від атак українських БпЛА
Трамп опублікував відео зі зв’язаним Байденом у кузові авто
Трамп опублікував відео зі зв’язаним Байденом у кузові авто
Ілон Маск заявив, що Росія може захопити Одесу
Ілон Маск заявив, що Росія може захопити Одесу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Якою буде Перемога? Українці мають усвідомити неприємний факт
35K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
20K
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
13K
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
6666
П'яна росіянка влаштувала стриптиз на борту літака
4773
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами

Новини

Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Тепло та малохмарно: прогноз погоди на 31 березня
Сьогодні, 04:20
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Вчора, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Вчора, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Вчора, 12:41

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua