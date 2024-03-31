Ракетна атака на Україну: Польща знову піднімала авіацію

Літаки Польщі та союзників піднімалися в повітря через російську ракетну загрозу

Польська армія вночі зафіксувала інтенсивну діяльність бомбардувальників РФ

Сьогодні, 31 березня, Польща піднімала в небо авіацію через ракетну атаку на Україну. Про це повідомили збройні сили Польщі.

«Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни», – йдеться в повідомленні.

Польські збройні сили зазначили, що сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ у зв'язку з ракетними ударами по об’єктах, розташованих на території України.

Військові запевнили, що розпочали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі та постійно моніторять ситуацію.

Зазначимо, що це вже не перше підняття авіації у Польщі. Зокрема, у ніч на 29 березня Польща теж піднімала в повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.

Нагадаємо, що рано-вранці в Україні приблизно дві години тривала масштабна повітряна тривога через пуски ракет із російських бомбардувальників Ту-95мс.

Як повідомлялося, увечері 30 березня в Харкові пролунали вибухи. Унаслідок ворожого обстрілу міста був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Є один постраждалий.