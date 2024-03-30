Окупанти атакували Харків: є влучання

Наразі інформація про постраждалих не надходила

Увечері 30 березня в Харкові пролунали вибухи. У місті внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

О 21:12 мер міста повідомив про вибухи, а через 10 хвилин стало відомо про влучання.

«Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія – держава терорист», – написав Терехов, а згодом додав, що в будинку поряд з «прильотом» вибиті шибки.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що профільні служби оглядають місце влучання. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав цілі російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо наступу на Харків. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Чиновник наголосив, що ІПСО спрямоване на те, щоб здіймати тривогу у населення. Подібні чутки мають на меті змусити місцевих жителів відчувати хвилювання та паніку, особливо на тлі тривалої війни та щоденних обстрілів.