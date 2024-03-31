Удар по Харкову: пошкоджено будинок на 480 квартир, є поранений

Снаряд розірвався біля житлового будинку

Унаслідок ворожого обстрілу міста Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Є один постраждалий. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Прямого влучання, на щастя, не було. Снаряд розірвався біля житлового будинку. Постраждали цивільні люди. Це великий будинок на 480 квартир. Також пошкоджень зазнала школа поруч, яка кілька днів тому вже постраждала через ворожий удар», – розповів Терехов.

Він також розповів, що удару по Харкову ввечері 30 березня, ймовірно, завдали тим самим новим боєприпасом, яким росіяни били 27 березня, розповів міський голова Ігор Терехов на місці влучання в Шевченківському районі, пише Суспільне.

За словами мера, зранку комунальні служби почнуть роботи з усунення наслідків обстрілу: будуть закривати віконні контури та обстежувати дах. Пошкоджень комунікацій фахівці не виявили. Увечері 30 березня прибирати наслідки російського влучання взялися мешканці будинку.

фото: Суспільне

Нагадаємо, увечері 30 березня в Харкові пролунали вибухи. У місті внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.