Польща підняла в повітря авіацію через ракетну атаку на Україну

Запущені російські ракети були близько до кордону з Польщею

Польські військові сьогодні вночі спостерігали інтенсивну військову діяльність РФ

Вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Польські військові зазначили, що сьогодні вночі спостерігали інтенсивну військову діяльність Російської Федерації, що пов’язано з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

«Попереджаємо про активізацію польської авіації та авіації союзників, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляли моніторингові канали, запущені російські ракети на захід України були близько до кордону з Польщею. Одна з ракет йшла прямо по кордону.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. За даними Повітряних сил, в повітрі було зафіксовано 14 бортів Ту-95МС.

Як повідомлялося, близько 5:05 в Києві пролунали потужні вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.