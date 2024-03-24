Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща підняла в повітря авіацію через ракетну атаку на Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польща підняла в повітря авіацію через ракетну атаку на Україну
Запущені російські ракети були близько до кордону з Польщею
фото ілюстративне

Польські військові сьогодні вночі спостерігали інтенсивну військову діяльність РФ

Вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Польські військові зазначили, що сьогодні вночі спостерігали інтенсивну військову діяльність Російської Федерації, що пов’язано з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

«Попереджаємо про активізацію польської авіації та авіації союзників, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли моніторингові канали, запущені російські ракети на захід України були близько до кордону з Польщею. Одна з ракет йшла прямо по кордону.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. За даними Повітряних сил, в повітрі було зафіксовано 14 бортів Ту-95МС.

Як повідомлялося, близько 5:05 в Києві пролунали потужні вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. 

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.

Теги: авіація військові Польща тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Пилипенко, позивний «Француз» – бойовий медик, який вперше пішов на фронт у 2014-му
Церква забрала нагороду у військового. Чи можна було вчинити інакше?
27 лютого, 10:41
Станом на лютий 2024 року, в Україні працює 3 635 компаній за участю польського капіталу
Польський бізнес в Україні: власники, виручка та «російський слід» в діяльності
27 лютого, 18:58
Костянтин Васюк усе своє життя боровся за незалежність та свободу України
Загинув за Україну напередодні Дня незалежності. Згадаймо Костянтина Васюка
25 лютого, 09:00
Лише в Умані вбив 23 людини за ніч. Кобилаш будував кар’єру на усіх війнах Путіна
Генерали у крові: Сергій Кобилаш. Історія «Героя Росії», якого розшукує Гаага Правосуддя
14 березня, 14:51
За опитуванням, для більшості українців місце проживання впливає на вибір місця роботи у Польщі
Де і на яких умовах працюють українці в Польщі – дослідження
5 березня, 19:05
Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі
Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі
8 березня, 10:09
Ігор Поляков був командиром танкового екіпажу, ефективно боронячи Харків під час повномасштабного вторгнення
Воював з окупантами з 2015 року. Згадаймо Ігоря Полякова
11 березня, 09:00
Канцлер Німеччини анонсував розширення виробництва військової техніки
Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії для України
15 березня, 21:41
Раніше ЗМІ повідомляли, що війська НАТО вже на території України
Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні
20 березня, 14:47

Соціум

Польща підняла в повітря авіацію через ракетну атаку на Україну
Польща підняла в повітря авіацію через ракетну атаку на Україну
Більшість американців вважає, що скоро розпочнеться наступна світова війна
Більшість американців вважає, що скоро розпочнеться наступна світова війна
Хто несе відповідальність за теракт під Москвою? Відповідь Білого дому
Хто несе відповідальність за теракт під Москвою? Відповідь Білого дому
У Білгороді пролунали вибухи: влада повідомила про наслідки
У Білгороді пролунали вибухи: влада повідомила про наслідки
Окупанти вигадали фейк про фільм «20 днів у Маріуполі»
Окупанти вигадали фейк про фільм «20 днів у Маріуполі»
Масований обстріл 22 березня: міністр енергетики назвав мету окупантів
Масований обстріл 22 березня: міністр енергетики назвав мету окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Як знизити холестерин в крові: корисні продукти які в цьому допоможуть
34K
Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації: кого стосуватиметься
22K
Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян
14K
Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони
11K
Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву
9547
Довірена особа Путіна заявила, що теракт у «Крокусі» є «помстою за підтримку Донбасу»

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 24 березня
Сьогодні, 04:49
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій
Вчора, 15:08
Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію
Вчора, 14:47
«Запоріжсталь» долучилася до допомоги постраждалим від ракетної атаки на місто
Вчора, 13:18

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua