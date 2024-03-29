Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща знову підняла авіацію через ракетну атаку на Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польща знову підняла авіацію через ракетну атаку на Україну
Польські військові попередили своїх громадян, що польські літаки літають у повітряному просторі
фото з відкритих джерел

Польща підіймає свою авіацію під час російських ударів не вперше

У ніч на 29 березня Польща підняла в повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польські військові попередили своїх громадян, що польські літаки та літаки союзників перебувають у повітряному просторі Польщі, що може спричинити шум в південно-східній частині країни.

«Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені», – повідомили військові.

Зазначимо, що це вже не перше підняття авіації у Польщі. Зокрема, вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України.

Саме під час ворожої атаки на Україну в ніч на 24 березня одна російська крилата ракета влетіла на територію Польщі. Об'єкт залетів у польський повітряний простір поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд.

Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка пояснив, що польська авіація могла б збити російську ракету, але за умови, якби вона залетіла далі, углиб країни. А речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський заявив, що Збройні сили Польщі не збили російську ракету, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі.

Читайте також: Російська ракета в Польщі. Що не так з реакцією сусідів
Теги: авіація Польща військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як перекази заробітчан з Польщі впливають на Україну
Заробітчани у Польщі. Які у вас плани?
20 березня, 09:05
За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками
Польські фермери мають особливий статус. Це намагається використати Росія
27 березня, 17:16
Росія наразі заважає українським військам зміцнити свою оборону, невпинно бомбардуючи їх
В України нема потужної лінії оборони під Авдіївкою, росіяни йдуть уперед – NYT
2 березня, 14:45
Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
4 березня, 18:26
Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі
Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі
8 березня, 10:09
Фермери невдоволені так званим «Зеленим пактом для Європи» (Green Deal) – великою програмою ЄС, спрямованою на зниження шкідливих викидів
Мітинг у Варшаві: фермери штурмують Сейм, відбуваються сутички з поліцією
6 березня, 17:29
Полковник Амаду Абдраман заявив, що присутність США в Нігері є незаконною
Нігер розірвав військову співпрацю з США: яка причина
18 березня, 05:20
Компанія Маска будує розвідувальні супутники для уряду США
Компанія Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США – Reuters
16 березня, 19:21
Пожежа на Куйбишевському НПЗ
У Росії зупинив роботу нафтопереробний завод, який напередодні атакували дрони
24 березня, 15:22

Соціум

Польща знову підняла авіацію через ракетну атаку на Україну
Польща знову підняла авіацію через ракетну атаку на Україну
Росіяни можуть покинути ОАЕ: яка причина
Росіяни можуть покинути ОАЕ: яка причина
Українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани
Українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани
Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки
Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки
Фінляндія може відібрати головну арену Гельсінкі у російських бізнесменів
Фінляндія може відібрати головну арену Гельсінкі у російських бізнесменів
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
55K
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
47K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
31K
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
12K
Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців
11K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua