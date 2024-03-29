Польща знову підняла авіацію через ракетну атаку на Україну

Польські військові попередили своїх громадян, що польські літаки літають у повітряному просторі

Польща підіймає свою авіацію під час російських ударів не вперше

У ніч на 29 березня Польща підняла в повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польські військові попередили своїх громадян, що польські літаки та літаки союзників перебувають у повітряному просторі Польщі, що може спричинити шум в південно-східній частині країни.

«Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені», – повідомили військові.

Зазначимо, що це вже не перше підняття авіації у Польщі. Зокрема, вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України.

Саме під час ворожої атаки на Україну в ніч на 24 березня одна російська крилата ракета влетіла на територію Польщі. Об'єкт залетів у польський повітряний простір поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд.

Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка пояснив, що польська авіація могла б збити російську ракету, але за умови, якби вона залетіла далі, углиб країни. А речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський заявив, що Збройні сили Польщі не збили російську ракету, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі.