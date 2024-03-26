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Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія звинуватила Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія звинуватила Україну
фото з відкритих джерел

Твердження про причетність України звучать як із вуст президента РФ Володимира Путіна, так із заяв ФСБ

Секретар Ради безпеки країни-агресорки Микола Патрушев заявив, що відповідальність за теракт у «Крокус сіті холі» несе Україна. Про це пишуть росЗМІ

«Звичайно, Україна», – відповів Патрушев на запитання журналістів про те, чи стоїть за терактом Україна чи терористична організація ІДІЛ.

Напередодні російський диктатор намагався переконати світ, що теракт у «Крокусі» є «акцією залякування» – на його думку, теракт може бути «ланкою в серії спроб тих, хто воює з РФ із 2014 року руками київського режиму». Від суботи твердження про причетність України звучать як із вуст російського президента Володимира Путіна, так із заяв ФСБ.

«Ми знаємо, що теракт у «Крокусі» здійснено руками радикальних ісламістів. Але нас цікавить хто замовник?... США різними каналами намагаються переконати всіх, що до теракту причетний заборонений в РФ Іділ, а київського сліду в нібито немає», – сказав Путін.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». 

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Теги: теракт росія

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