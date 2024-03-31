В Україні оголошено повітряну тривогу

Громадянам варто негайно пройти в укриття

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.

«Пуки ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області», – повідомляли Повітряні сили.

О 5:00 тривога поширилася на всю Україну. Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто перебувати в укритті.

Нагадаємо, увечері 30 березня в Харкові пролунали вибухи. Унаслідок ворожого обстрілу міста Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Є один постраждалий.