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В Україні оголошено повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Громадянам варто негайно пройти в укриття

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.

«Пуки ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області», – повідомляли Повітряні сили.

О 5:00 тривога поширилася на всю Україну. Карта тривог має такий вигляд: 

В Україні оголошено повітряну тривогу фото 1

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто перебувати в укритті.

Нагадаємо, увечері 30 березня в Харкові пролунали вибухи. Унаслідок ворожого обстрілу міста Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Є один постраждалий.

Теги: тривога

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