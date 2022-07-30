Масова страта «азовців». Порошенко звернувся до світу

Порошенко закликав створити міжнародну слідчу групу для розслідування вбивства «азовців» в Оленівці – за прикладом справи MH17

Катування та вбиство полонених оборонців «Азовсталі» російськими терористами має бути розслідувано міжнародним судом, а злочинці мають отримати вирок. В тому числі і путін, який віддав цей наказ. Про це заявив Петро Порошенко в коментарі журналістам.

Він закликав міжнародних партнерів України створити спеціальну слідчу групу – за прикладом розслідування трагедії малазійського літака MH17.

«Оборонці «Азовсталі» підступним терористичним актом були знищені нелюдями. Чи це зробили ПВК «Вагнер», чи ФСБ, чи ГРУ – в будь-якому разі, країна-агресор», – наголосив Порошенко.

«Вже встановлені і зафіксовані виконавці цього злочину. І ми точно знаємо, хто віддав наказ», – сказав Порошенко.

«Я зараз закликаю країни Великої Сімки, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування цього злочину проти людства і додати це в процес Гааги, де за гратами має опинитися путін», – заявив лідер «Європейської Солідарності».

«Так само, як я це зробив у 2014 році під час терористичної атаки на літак МН17, ми знайшли, встановили, сформували міжнародну слідчу групу, і до кінця цього року буде винесений вирок росіянам-терористам», – нагадав п’ятий Президент України.

«Ніколи нікого не пробачимо. Зараз ми винесемо це на міжнародні майданчики і створимо міжнародну слідчу групу. Я, до речі, закликаю і владу України це зробити», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.