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Теракт в Оленівці: командир полку «Азов» звернувся до Путіна (відео)

Надія Карбунар
Вчора, 19:01 glavcom.ua
Теракт в Оленівці: командир полку «Азов» звернувся до Путіна (відео)
Тимчасовий виконувач обов’язків командира полку «Азов» майор Микита Надточій звернувся до Путіна
фото: скріншот із відео

Азовці вже з’ясовують імена виконавців та організаторів страти полонених

Полк «Азов» розцінює удар по Оленівці як акт публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності, навіть за відкрите порушення законів, звичаїв і правил ведення війни. Про це йдеться в офіційній заяві тимчасового виконувача обов’язків командира полку «Азов» майора Микити Надточія, Раз-Два, щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року у Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області.

«Ми, «Азов», Україна, як держава, і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб Росія це запам’ятала раз і назавжди. Ми вже з’ясовуємо імена виконавців та організаторів страти наших полонених. Ми маємо попередню інформацію, але поки не готові її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не перебували – на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання. Тому вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства», – сказав Микита Надточій.

Командир азовців звернувся також до російського диктатора Володимира Путіна: «Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що в домі повішеного про мотузку не говорять».

«Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями, по решению международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена», – сказав Раз-Два російською мовою.

Микита Надточій також запевнив, що Росія не вбила «Азов», не стратила, як вона гадає: «Азов» тепер – уся країна. Кожен українець буде мстити за кожного нашого замученого і загиблого побратима».

Як повідомлялося, окупанти здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. 

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