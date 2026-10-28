Росія розпочала будівництво чергового майданчика для атак на Україну

Розвідка виявила поблизу військового аеродрому «Міллерово» об'єкт, здатний забезпечувати до 100 запусків дронів на добу

Російські війська розпочали спорудження додаткового майданчика для запуску ударних безпілотників по території України. Об'єкт облаштовують у Ростовській області неподалік військового аеродрому «Міллерово». За оцінками української розвідки, його потужність може сягати сотні запусків на добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, будівництво триває приблизно за 3,5 км від військового летовища «Міллерово». Майданчик призначений для запуску ударних безпілотників, зокрема реактивних апаратів, які російська армія може використовувати для атак на українські міста та об'єкти інфраструктури.

Розвідка припускає, що з нового об'єкта окупанти запускатимуть реактивні дрони «Герань-4» та «Герань-5». Водночас інформації про завершення будівництва або початок експлуатації майданчика наразі немає.

Заявлена потужність об'єкта становить до 100 запусків безпілотників на добу. Це означає, що після завершення будівництва російські війська потенційно отримають додаткову інфраструктуру для підготовки та здійснення повітряних атак.

Водночас розрахункова потужність не свідчить про те, що окупанти обов'язково здійснюватимуть сотню запусків щодня. Фактична інтенсивність залежатиме від готовності об'єкта, кількості доступних безпілотників та інших чинників.

За інформацією української розвідки, Росія вже має щонайменше 12 стаціонарних майданчиків для запуску ударних БпЛА. Спорудження ще одного об'єкта може свідчити про наміри російського командування розширити можливості для проведення масованих атак.

Особливу увагу в ГУР звернули на можливе збільшення кількості ударів у зимовий період. Російські війська регулярно застосовують ударні безпілотники проти українських населених пунктів, а також об'єктів енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Розміщення додаткового майданчика в Ростовській області потенційно дозволить окупантам збільшити кількість підготовлених до запуску апаратів і розширити можливості для організації повітряних атак.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Росія облаштувала базу для запуску реактивних безпілотників «Герань» в Орловській області, приблизно за 150-200 км від українського кордону. За даними супутникових знімків, на території об'єкта розмістили 16 пускових установок і понад 100 дронів. Будівництво відповідної інфраструктури розпочалося на початку 2026 року.