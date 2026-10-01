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Росія знайшла заміну Чорному морю для експорту зерна, але є нюанс

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія знайшла заміну Чорному морю для експорту зерна, але є нюанс
Росія перенаправила зерно до Балтійського моря
фото: usm.media

Альтернативні порти змогли прийняти лише десяту частину необхідних обсягів, а доставка через Балтику виявилася на третину дорожчою

Росія намагається перенаправити експорт зерна з Чорного моря через альтернативні порти після атак на чорноморську інфраструктуру. Однак нові маршрути поки не здатні замінити основний напрямок російського експорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними консалтингової компанії Kpler, п'ять основних альтернативних портів РФ у піковий сезон із липня по вересень збільшили відвантаження зерна та олійних культур приблизно до 1,3 млн тонн.

Для порівняння, основні чорноморські порти Росії за аналогічний період здатні обробити близько 12 млн тонн продукції. Таким чином, альтернативні напрямки поки забезпечують лише близько десятої частини цих обсягів.

«Сувора реальність полягає в тому, що, по суті, не існує експортних маршрутів, здатних замінити Чорне море», – наголосив керуючий директор компанії «СовЕкон» Андрій Сизов.

Одним із головних альтернативних напрямків стало Балтійське море. Російська влада тимчасово скасувала експортні мита на пшеницю, кукурудзу та ячмінь, а також запровадила субсидії на залізничні перевезення сільськогосподарської продукції з південних регіонів до балтійських портів.

Зокрема, Москва намагається збільшити перевалку через Усть-Лугу та Висоцьк. Також зерно спрямовують через Астрахань і Махачкалу на Каспії та Славянку на Далекому Сході. Лише у вересні через ці альтернативні напрямки експортували майже 800 тис. тонн продукції.

Однак перенаправлення зерна створило для Росії іншу проблему – суттєве подорожчання перевезень. За підрахунками аналітиків Ifchor Galbraiths Серени П'яццо та Барбари Россі, доставка зерна до Єгипту через Балтійське море коштує приблизно на 30-35% дорожче за тонну порівняно з традиційним маршрутом через Чорне море. Розрахунки проводили для балкерів класу Handysize місткістю 30-35 тис. тонн.

Проблемою залишається і географія російського експорту. Значні обсяги зерна РФ продає державам Північної Африки, зокрема Єгипту, Алжиру та Тунісу. Відправлення продукції через Балтику фактично збільшує шлях до основних покупців. Додатковою перешкодою для Москви стали рішення балтійських держав.

Нагадаємо, Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що країна не дозволить Росії використовувати свою територію для підтримання торговельних потоків.

За його словами, Естонія разом із Латвією та Литвою працює над тим, щоб балтійські порти не перетворилися на транзитний маршрут для російського зерна.

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Теги: росія зерно Чорне море

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