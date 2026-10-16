На Львівщині поранено чоловіка через падіння уламків російського БпЛА

Постраждалого доправили до лікарні

Сьогодні, 16 жовтня, російська терористична армія атакувала Львівщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Дублянах Львівської громади поранено 34-річного чоловіка. Він отримав осколкове поранення правого стегна», – зауважив мер.

За словами Садового, постраждалого доправили до лікарні святого Пантелеймона у Львові, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 16 жовтня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень.

Крім того, російські війська завдали ударів по Одеській області. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали четверо людей. Ворожі атаки пошкодили сім приватних домоволодінь, об'єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.

Також уранці 16 жовтня російські безпілотники атакували Умань Черкаської області. Внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці.