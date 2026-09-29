Окупанти атакували Тернопільщину: влада повідомила про наслідки

Уламки ворожого безпілотника впали на територію промислового об’єкта

Вранці 29 вересня російські війська атакували Тернопільщину, зокрема обласний центр, реактивним безпілотником. Унаслідок ураження ворожої цілі уламки впали на територію промислового об’єкта. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, пише «Главком».

За його словами, інформації про потерпілих унаслідок атаки наразі не надходило. Інші наслідки падіння уламків уточнюються. «Сьогодні вранці на Тернопільщину, зокрема на обласний центр, було здійснено атаку реактивним БпЛА», – повідомив Пастух.

Він зазначив, що після ураження ворожої цілі відбулося падіння уламків на територію промислового об’єкта. Очільник ОВА також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки переходити до укриттів. Інформація щодо можливих пошкоджень та інших наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Тернополі внаслідок попередньої атаки російських безпілотників пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. Відомо про одного постраждалого.