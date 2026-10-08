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Росія атакувала дроном школу на Київщині (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія атакувала дроном школу на Київщині (відео)
На місці падіння дрону почалася пожежа
Фото: Скриншот з відео

Безпілотник влучив у будівлю навчального закладу поблизу столиці

Російський безпілотник атакував територію школи у Бучанському районі Київської області.. Про це повідомляє «Главком».

За попередньою інформацією, ворожий дрон вдарив по території навчального закладу. Наразі уточнюється, чи є постраждалі та яких пошкоджень зазнала школа. На місці можуть працювати екстрені служби. Деталі атаки встановлюються.

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Варто нагадати, що від початку доби 8 жовтня внаслідок ворожих атак у столиці загинули троє людей, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

За словами мера, восьмеро поранених наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень. Стан двох із них медики оцінюють як тяжкий.

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Теги: Київ війна школа обстріл Київщина

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