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Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Starlink застосовують у роботі перехоплювачів, які стали одним із засобів захисту українського неба від російських безпілотників
фото: Генштаб ЗСУ

Обмеження супутникового зв’язку можуть вплинути на роботу дронів-перехоплювачів, які використовують для захисту українського неба від швидкісних повітряних цілей

Обмеження роботи Starlink створюють для України проблему, яка виходить далеко за межі фронтової логістики та виконання далекобійних місій. Через них під загрозою може опинитися один зі способів боротьби з реактивними шахедами – використання дронів-перехоплювачів. Про це заявив фахівець із військових радіотехнологій та радник президента Сергій Флеш Бескрестнов, повідомляє «Главком».

За його словами, Starlink застосовують у роботі перехоплювачів, які стали одним із засобів захисту українського неба від російських безпілотників. Тому обмеження супутникового зв’язку можуть мати наслідки не лише для військових на передовій, а й для протиповітряної оборони.

«Усі пишуть, що обмеження «Старлінк» вплинуло на далекі місії та фронтову логістику, але є інша велика для нас проблема», – зазначив Бескрестнов.

Він наголосив, що супутниковий зв’язок використовують у роботі дронів-перехоплювачів, які допомагають протидіяти реактивним «шахедам». За оцінкою фахівця, через обмеження Україна ризикує втратити один із небагатьох доступних варіантів боротьби з такими цілями.

«Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох варіантів захисту країни від реактивних шахедів», – заявив він.

Реактивні «шахеди» складніше перехоплювати через їхню високу швидкість. Дрони-перехоплювачі є одним із засобів протидії таким повітряним цілям, а стабільний зв’язок має значення для керування безпілотниками та виконання бойових завдань.

Варто нагадати, що українські військові зафіксували перебої зі зв’язком Starlink після запровадження обмежень швидкості передачі даних у військовому пакеті Starshield. Через це під час польоту безпілотників зв’язок може зникати на 10-20 секунд, а частину бойових місій уже довелося скасувати.

Також стало відомо, що компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Це призвело до зриву низки військових місій, а Сили оборони України заздалегідь не попередили про зміни.

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Теги: дрон ЗСУ системи ППО війна Україна Сергій Бескрестнов

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