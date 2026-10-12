Зеленський зробив заяву про вибори та повне припинення вогню

Президент України пояснив, за якої умови готовий обговорювати проведення голосування

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорювати питання виборів в Україні, якщо буде досягнуто домовленості про повне припинення вогню. Про це глава держави сказав, коментуючи перспективи переговорів щодо завершення війни, пише «Главком».

«Я готовий обговорити вибори, якщо буде досягнуто угоди про повне припинення вогню», – заявив Зеленський.

За словами президента, питання виборів залежить від безпекових умов і можливості забезпечити припинення бойових дій. Повне перемир’я, зокрема, могло б створити передумови для предметного обговорення організації голосування.

Заява Зеленського пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів між Україною, США та Росією щодо можливих шляхів завершення війни. Серед тем, які обговорюють сторони, – припинення вогню та умови для подальшого переговорного процесу.

Водночас готовність обговорювати вибори за умови повного припинення вогню не означає оголошення дати голосування чи ухвалення рішення про початок виборчої кампанії. Для проведення виборів в Україні необхідні відповідні правові та безпекові умови.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Його слова пролунали на тлі дискусій про можливі шляхи завершення російсько-української війни та подальші переговори. За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але нібито цього не хоче.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не виявляє політичної волі для завершення війни. Так він пояснив слова президента США Дональда Трампа про необхідність обрати нового українського лідера.