Росіяни раптово закрили московський аеропорт «Внуково»: що сталося

В аеропорту терміново вводився план «Килим»

У московському «Внуково», одному з головних аеропортів РФ, призупинено прийом та виліт літаків через нібито атаку безпілотника на Москву. Про це повідомило пропагандистське агентство ТАСС.

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«Сьогодні в районі 11 години була спроба прориву на Москву безпілотника. На підльоті силами ППО було знищено. Військові – молодці», – заявив мер Москви Сергій Собянін.

Міністерство оборони РФ поінформувало, що російські війська нібито припинили спробу Києва атакувати дронами об'єкти на території Московської області. За даними російського оборонного відомства, безпілотник нібито знищений на території Подільського району, постраждалих та руйнувань унаслідок цього немає.

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За даними російського Telegram-каналу Mash, у повітряній гавані терміново вводився в дію план «Килим». Його вводять у виняткових випадках, коли у повітряному просторі фіксують невідомі чи небезпечні повітряні об’єкти.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни пожалілися на атаку безпілотників. Дрон пошкодив бізнес-центр «Москва-сіті», у якому розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри.

До слова, 1 серпня міноборони РФ також повідомило про нібито відбиття атаки двох «українських безпілотників» на Москву.