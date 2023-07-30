Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ігнат про вибухи в Москві: Вони отримали те, що хотіли

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ігнат про вибухи в Москві: Вони отримали те, що хотіли
Наслідки вибуху в бізнес-центрі «Москва-сіті»
фото з відкритих джерел

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що тепер спокою нема в жодній частині Росії

Атака по Москві, яка сталася 30 липня, говорить про те, що спокійно вже не буде, навіть у глибинці. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Хіба вперше таке? У Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Є ті, кого війна «нє касаєтся» – вона вже «касаєтся». Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі і сказати, що вони все збили, щось таки прилітає. Тому говорити про російський «спокій в глибинці» вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли», – наголосив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат не підтвердив, але й не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву. 

Нагадаємо,  що в ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри.

Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.

Теги: росія Москва Юрій Ігнат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська виконують основне завдання зі знищення російської сили
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
За словами Дунди, у Росії достатньо ресурсів, щоб постійно розхитувати Україну та воювати з нею
Що таке перемога для України? Нардеп Дунда назвав ключову умову
19 липня, 19:52
Шойгу хоче застосувати касетны боэприпаси проти ЗСУ
Шойгу пригрозив, що Росія знову битиме по Україні касетними боєприпасами
12 липня, 09:25
Таліпов у соцмережі оприлюднює персональні дані кримчан, які підтримують Україну
В окупованому Криму прогримів вибух біля будинку Z-блогера (відео)
13 липня, 06:58
Зрадник Олег Царьов, який раніше вихваляв Путіна, тепер взявся відкрито його критикувати
«Система скрипит». Зрадник Царьов визнав, що Путін довів Росію до прірви
20 липня, 08:41
Мальдіви вирішили добре заробити на країні Путіна
Мальдіви постачають Росії напівпровідники на десятки мільйонів доларів – ЗМІ
22 липня, 18:49
Росіяни знищили ракетами українське зерно
Одеська ОВА показала спалене ракетами зерно
22 липня, 16:54
Українські військові систематично підривають основу бойової потужності РФ
Український контрнаступ буксує? The Economist пояснив, чому не треба панікувати
27 липня, 00:31
За даними британської розвідки, останніми місяцями Росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М
Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ
27 липня, 10:03

Соціум

Ігнат про вибухи в Москві: Вони отримали те, що хотіли
Ігнат про вибухи в Москві: Вони отримали те, що хотіли
«Вагнерівці» в Білорусі: британська розвідка оцінила їхню ефективність
«Вагнерівці» в Білорусі: британська розвідка оцінила їхню ефективність
Інженер викрав секретні дані про військові об'єкти США – ЗМІ
Інженер викрав секретні дані про військові об'єкти США – ЗМІ
Атака дронів на Москву: Росія повідомила про постраждалого
Атака дронів на Москву: Росія повідомила про постраждалого
У Нідерландах сталася стрілянина на карнавалі
У Нідерландах сталася стрілянина на карнавалі
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
55K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
27K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
18K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
13K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту