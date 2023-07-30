Ігнат про вибухи в Москві: Вони отримали те, що хотіли

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що тепер спокою нема в жодній частині Росії

Атака по Москві, яка сталася 30 липня, говорить про те, що спокійно вже не буде, навіть у глибинці. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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«Хіба вперше таке? У Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Є ті, кого війна «нє касаєтся» – вона вже «касаєтся». Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі і сказати, що вони все збили, щось таки прилітає. Тому говорити про російський «спокій в глибинці» вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли», – наголосив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат не підтвердив, але й не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву.

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Нагадаємо, що в ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри.

Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.