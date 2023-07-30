Москвичі пожалілися на атаку дронів (відео)
Бізнес-центр «Москва-сіті» зазнав удару безпілотника
У ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни кажуть про атаку безпілотників. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
«На заході Московської області ППО відбило атаку двох безпілотників літакового типу», – сказав представник російських екстрених служб.
Зазначається, що вибух стався у будівлі «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті».
«Унаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління», – розповів співрозмовник ТАСС.
Пропагандисти додають, що постраждалих і пожежі нібито немає.
Водночас із усіх будівель комплексу «Москва-сіті» після вибуху триває евакуація.
Мер Москви Сабонян поінформував, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, у результаті чого пошкоджені фасади двох офісних башт будівлі. Жертв і постраждалих, за його словами, немає.
За даними Telegram-каналу Astra, у вежі, яку атакував безпілотник у «Москва-сіті», розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри.
Нагадаємо, вночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.
До слова, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.
У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «українських безпілотників» на Москву.
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